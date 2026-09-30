Джепкосгей повежда звезден състав на полумаратона в Кардиф

Бившата световна рекордьорка Джойсилин Джепкосгей ще бъде голямата звезда в изключително силния женски старт на полумаратона в Кардиф тази неделя. При мъжете най-бърз по личен резултат е победителят от полумаратона “Рим-Остия“ Гидеон Кипротич. Престижната надпревара ще определи и шампионите на Уелс в 23-ото си издание.

Джепкосгей, която има личен рекорд от 64:13 минути, е първата атлетка в историята, слязла под 65 минути на полумаратон и под границата от 30 минути на 10 километра с тогавашния си световен рекорд от 29:43 в Прага през 2017 година. В богатата си визитка кенийката има триумфи на маратоните в Ню Йорк през 2019 г. и в Лондон през 2021 г. Върховото си постижение на класическата дистанция (2:14:00) тя постигна с победа във Валенсия през 2025 г., а през април тази година завърши трета на Лондонския маратон.

Основна конкурентка на кенийката ще бъде етиопката Веде Кефале (65:20), класирала се трета на полумаратона в Копенхаген и с най-добро време на 10 километра от 29:55 минути. На старт застава и Уини Кимутай (67:03), която миналия месец изпревари именно Кефале за победата на полумаратона “Антрим Коуст“. Сред претендентките са още Емебет Кебеде (69:01), дебютантката от Етиопия Тигист Тесема и Скарлет Чебет от Уганда, както и американката Мая Вайгел (70:35).

Наташа Уилсън (69:54) ще защитава титлата си на Уелс шест седмици след като финишира пета в маратона на Европейското първенство в Бирмингам. Италианката Джована Епис (70:15), трикратна национална шампионка и победителка от полумаратона във Верона през февруари, е водещото европейско име извън британските състезателки.

В надпреварата при мъжете Гидеон Кипротич (58:49) става първият бегач с резултат под 59 минути, който застава на старт в Кардиф. Кениецът ще се съревновава с рекордьора на трасето Йисмау Дилу (59:23), който се завръща в уелската столица след триумф на “Голямото етиопско бягане“ през 2025 година. Водещата група се допълва от победителя от полумаратона в Малага Винсънт Кипкорир (59:30) и Саймън Майва (59:44), спечелил полумаратона на Рим през 2025 година.

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