Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Лоренцо Мусети пропуска турнира в Токио заради фрактура

  • 30 сеп 2026 | 10:30
  • 146
  • 0
Лоренцо Мусети пропуска турнира в Токио заради фрактура

Италианският тенисист Лоренцо Мусети няма да вземе участие на турнира от сериите АТР 500 в Токио. Причината за неочакваното му оттегляне е неприятна контузия, получена по време на тренировка - фрактура на безименния пръст на дясната ръка.

Мусети изрази своето голямо съжаление, че няма да може да излезе на корта пред японската публика. В официалното си обръщение той сподели разочарованието си от пропускането на турнира в Токио, където очакваше с нетърпение да поднови състезателния си ритъм и да зарадва своите почитатели.

"За съжаление няма да мога да се състезавам в Токио тази година поради малка фрактура на безименния пръст на дясната ми ръка, която получих по време на тренировка. Много съм разочарован, защото наистина нямах търпение да играя пред моите японски фенове и да изживея невероятната атмосфера на Токио още веднъж. Ще направя всичко възможно през следващите няколко дни, за да се възстановя и да бъда готов за турнира в Шанхай. Благодаря ви за цялата подкрепа и съобщения. Надявам се да се видим много скоро. До скоро виждане, Япония!", написа Мусети в Инстаграм.

Основната цел пред италианеца сега е да започне незабавно възстановяване, за да има шанс да се завърне за предстоящия "Мастърс" турнир в Шанхай, който ще се проведе от 10 до 18 октомври. Въпреки усилията на медицинския му екип, участието му в китайския мегатурнир остава под сериозен въпрос и на този етап не може да бъде гарантирано.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Четири българчета спечелиха и във вторите си мачове в евроквалификация за "Малките асове"

Четири българчета спечелиха и във вторите си мачове в евроквалификация за "Малките асове"

  • 30 сеп 2026 | 08:48
  • 550
  • 0
Елина Свитолина за тежестта на войната, историческия финал и новото начало за семейството ѝ

Елина Свитолина за тежестта на войната, историческия финал и новото начало за семейството ѝ

  • 30 сеп 2026 | 03:41
  • 1601
  • 0
Алкарас преследва постижение на Сампрас в Токио

Алкарас преследва постижение на Сампрас в Токио

  • 30 сеп 2026 | 03:29
  • 1461
  • 0
Тим Хенман предлага по-кратки Мастърс турнири и премахване на „нет“ при сервис

Тим Хенман предлага по-кратки Мастърс турнири и премахване на „нет“ при сервис

  • 30 сеп 2026 | 03:03
  • 1092
  • 0
Треньорът на Ига Швьонтек : Тя отново ще печели титли от Големия шлем, роден боец е

Треньорът на Ига Швьонтек : Тя отново ще печели титли от Големия шлем, роден боец е

  • 30 сеп 2026 | 02:24
  • 1881
  • 0
Сабаленка отново е сигурна за Финалите на WTA

Сабаленка отново е сигурна за Финалите на WTA

  • 29 сеп 2026 | 20:38
  • 2236
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

  • 30 сеп 2026 | 07:09
  • 76474
  • 145
Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

  • 30 сеп 2026 | 09:28
  • 10826
  • 5
МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

  • 30 сеп 2026 | 08:50
  • 25584
  • 6
България U21 излиза в ключова битка с Чехия по пътя към Евро 2027

България U21 излиза в ключова битка с Чехия по пътя към Евро 2027

  • 30 сеп 2026 | 08:00
  • 3100
  • 0
Българска мъка на празния "Колеж"

Българска мъка на празния "Колеж"

  • 29 сеп 2026 | 23:35
  • 129575
  • 634
Националният селекционер подаде оставка

Националният селекционер подаде оставка

  • 29 сеп 2026 | 23:47
  • 54307
  • 233