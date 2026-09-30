Лоренцо Мусети пропуска турнира в Токио заради фрактура

Италианският тенисист Лоренцо Мусети няма да вземе участие на турнира от сериите АТР 500 в Токио. Причината за неочакваното му оттегляне е неприятна контузия, получена по време на тренировка - фрактура на безименния пръст на дясната ръка.

Мусети изрази своето голямо съжаление, че няма да може да излезе на корта пред японската публика. В официалното си обръщение той сподели разочарованието си от пропускането на турнира в Токио, където очакваше с нетърпение да поднови състезателния си ритъм и да зарадва своите почитатели.

"За съжаление няма да мога да се състезавам в Токио тази година поради малка фрактура на безименния пръст на дясната ми ръка, която получих по време на тренировка. Много съм разочарован, защото наистина нямах търпение да играя пред моите японски фенове и да изживея невероятната атмосфера на Токио още веднъж. Ще направя всичко възможно през следващите няколко дни, за да се възстановя и да бъда готов за турнира в Шанхай. Благодаря ви за цялата подкрепа и съобщения. Надявам се да се видим много скоро. До скоро виждане, Япония!", написа Мусети в Инстаграм.

Основната цел пред италианеца сега е да започне незабавно възстановяване, за да има шанс да се завърне за предстоящия "Мастърс" турнир в Шанхай, който ще се проведе от 10 до 18 октомври. Въпреки усилията на медицинския му екип, участието му в китайския мегатурнир остава под сериозен въпрос и на този етап не може да бъде гарантирано.

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