Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

НБА ще избира между трима финалисти за собственик на бъдещия отбор в Лас Вегас

  • 30 сеп 2026 | 09:46
  • 369
  • 1
НБА ще избира между трима финалисти за собственик на бъдещия отбор в Лас Вегас

Националната баскетболна асоциация (НБА) ще избира между трима финалисти за собственик на бъдещия отбор в Лас Вегас, с който да бъде разширено първенството, съобщи агенция Ройтерс, позовавайки се на ESPN.

Лигата разглежда предложенията на Нанси Уолтън Лори и Бил Лори, на Стив Апостолопулос и Марк Ласри, както и на Бил Фоли и Джери Коланджело. Според информацията НБА очаква да избере победител в съвсем близко бъдеще, като официалният процес по одобрение трябва да приключи преди края на годината.

Бил Лори е бивш собственик на отбора от Националната хокейна лига (НХЛ) Сейнт Луис Блус, а съпругата му Нанси Уолтън Лори е дъщеря на един от създателите на голямата верига супермаркети "Уолмарт". Семейство Уолтън в миналото е било въвлечено в закупуването на друг голям спортен клуб, тъй като братовчедът на Нанси - Роб Уолтън, е мажоритарен собственик на Денвър Бронкос в Националната футболна лига (НФЛ).

Апостолопулос е опитвал да закупи отбори от големи първенства на САЩ и в миналото, но не успя при опита си да придобие Отава Сенатърс в НХЛ и Вашингтон Командърс в НФЛ. Партньорът му Марк Ласри беше съсобственик на баскетболния Милуоки Бъкс между 2014 и 2023 година.

Коланджело е част от Залата на славата на баскетбола в качеството си на дългогодишен собственик на Финикс Сънс и член на няколко комитети на собствениците на отбори през годините. Неговият партньор Бил Фоли пък е мажоритарен собственик на хокейния Вегас Голдън Найтс и си поставя за цел да създаде баскетболен тим за НБА в града.

Залата на Голдън Найтс - T-Mobile Arena, беше построена преди 10 години и може да служи като дом на отбор от НБА. през последните години полуфиналите и финалът на новосъздадения турнир за Купата на НБА се провеждаха там. Според ESPN обаче ще бъде построена нова арена, в случай че Фоли и Коланджело бъдат избрани.

НБА се стреми към това да разшири лигата с отбори в Лас Вегас и Сиатъл, а най-скорошната дата, когато това може да се случи, е от началото на сезон 2028/29.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Интересни резултати на старта на втория кръг в Евролигата

Интересни резултати на старта на втория кръг в Евролигата

  • 30 сеп 2026 | 00:03
  • 10138
  • 0
Везенков, Коди и Олимпиакос се справиха с Жалгирис пред погледа на Шакил О'Нийл

Везенков, Коди и Олимпиакос се справиха с Жалгирис пред погледа на Шакил О'Нийл

  • 29 сеп 2026 | 22:01
  • 22282
  • 4
Панатинайкос остава без една от големите си звезди за следващите два мача в Евролигата

Панатинайкос остава без една от големите си звезди за следващите два мача в Евролигата

  • 29 сеп 2026 | 18:21
  • 1699
  • 0
Сандра Велчева-Хънт обещава специално изживяване за феновете на мача за Суперкупата

Сандра Велчева-Хънт обещава специално изживяване за феновете на мача за Суперкупата

  • 29 сеп 2026 | 16:41
  • 1340
  • 1
Джейсън Тейтъм е готов за първия си сезон в НБА без Джейлън Браун

Джейсън Тейтъм е готов за първия си сезон в НБА без Джейлън Браун

  • 29 сеп 2026 | 13:23
  • 965
  • 0
Турнир по баскетбол 3x3 в Ботевград този уикенд

Турнир по баскетбол 3x3 в Ботевград този уикенд

  • 29 сеп 2026 | 10:59
  • 950
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

  • 30 сеп 2026 | 07:09
  • 76398
  • 145
Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

  • 30 сеп 2026 | 09:28
  • 10760
  • 5
МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

  • 30 сеп 2026 | 08:50
  • 25488
  • 6
България U21 излиза в ключова битка с Чехия по пътя към Евро 2027

България U21 излиза в ключова битка с Чехия по пътя към Евро 2027

  • 30 сеп 2026 | 08:00
  • 3079
  • 0
Българска мъка на празния "Колеж"

Българска мъка на празния "Колеж"

  • 29 сеп 2026 | 23:35
  • 129548
  • 634
Националният селекционер подаде оставка

Националният селекционер подаде оставка

  • 29 сеп 2026 | 23:47
  • 54266
  • 232