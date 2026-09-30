НБА ще избира между трима финалисти за собственик на бъдещия отбор в Лас Вегас

Националната баскетболна асоциация (НБА) ще избира между трима финалисти за собственик на бъдещия отбор в Лас Вегас, с който да бъде разширено първенството, съобщи агенция Ройтерс, позовавайки се на ESPN.

Лигата разглежда предложенията на Нанси Уолтън Лори и Бил Лори, на Стив Апостолопулос и Марк Ласри, както и на Бил Фоли и Джери Коланджело. Според информацията НБА очаква да избере победител в съвсем близко бъдеще, като официалният процес по одобрение трябва да приключи преди края на годината.

Бил Лори е бивш собственик на отбора от Националната хокейна лига (НХЛ) Сейнт Луис Блус, а съпругата му Нанси Уолтън Лори е дъщеря на един от създателите на голямата верига супермаркети "Уолмарт". Семейство Уолтън в миналото е било въвлечено в закупуването на друг голям спортен клуб, тъй като братовчедът на Нанси - Роб Уолтън, е мажоритарен собственик на Денвър Бронкос в Националната футболна лига (НФЛ).

Апостолопулос е опитвал да закупи отбори от големи първенства на САЩ и в миналото, но не успя при опита си да придобие Отава Сенатърс в НХЛ и Вашингтон Командърс в НФЛ. Партньорът му Марк Ласри беше съсобственик на баскетболния Милуоки Бъкс между 2014 и 2023 година.

Коланджело е част от Залата на славата на баскетбола в качеството си на дългогодишен собственик на Финикс Сънс и член на няколко комитети на собствениците на отбори през годините. Неговият партньор Бил Фоли пък е мажоритарен собственик на хокейния Вегас Голдън Найтс и си поставя за цел да създаде баскетболен тим за НБА в града.

Залата на Голдън Найтс - T-Mobile Arena, беше построена преди 10 години и може да служи като дом на отбор от НБА. през последните години полуфиналите и финалът на новосъздадения турнир за Купата на НБА се провеждаха там. Според ESPN обаче ще бъде построена нова арена, в случай че Фоли и Коланджело бъдат избрани.

НБА се стреми към това да разшири лигата с отбори в Лас Вегас и Сиатъл, а най-скорошната дата, когато това може да се случи, е от началото на сезон 2028/29.

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