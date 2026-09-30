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Хърикейнс тържествено издигнаха шампионския флаг, но това бе последната им радост за вечерта

  • 30 сеп 2026 | 08:41
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Хърикейнс тържествено издигнаха шампионския флаг, но това бе последната им радост за вечерта

Шампионите от Каролина не започнаха по най-добрия начин защитата на титлата си в НХЛ, след като отстъпиха пред Флорида с 0:1 след продължение в откриващия мач от новия сезон. Триумфа на Пантърс донесе защитникът Густав Форслинг само 4,3 секунди преди края на добавеното време.

Преди срещата Хърикейнс отбелязаха спечелването на Купа "Стенли" в миналата кампания, като по традиция издигнаха шампионския банер в домашната си зала в Роли. Гостите обаче развалиха напълно празничната церемония, след като не позволиха на шампионите да отлебежат нито един гол, а в самия край шведският им защитник преодоля Брандън Буси с мощен изстрел от синята линия след подаване на Картър Верхеги.

"Усещането беше наистина страхотно. Вкарването на голове не е нещо, което правя често, така че е приятно да се разпиша. Знаех, че не остава много време, затова просто насочих шайбата към вратата, след като получих отлично подаване и имах пространство за изстрел", сподели Форслинг пред nhl.com за решителния момент.

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