Състоянието на плувния басейн бе коментирано на среща в Кърджали

Генералният секретар на Българския олимпийски комитет Данаил Димов и председателят на Комисията по младежта и спорта Петър Стойчев посетиха Кърджали, за да проведат разговор с местната власт за съдбата на плувния комплекс “Арпезос“. От години той остава затворен за състезатели и граждани, въпреки че беше ремонтиран с държавни средства. Мотивът на местната власт е, че не може да издържа това съоръжение.

В разговорите за съдбата на басейна участваха областният управител на Кърджали Бисер Николов, кметът Ерол Мюмюн, както и зам.председателят на “Прогресивна България“ Емине Гюлестан.

“Кърджали трябва да може да осигури възможност на плувните клубове да провеждат тренировки и състезания, както и на гражданите да плуват в едно модерно съоръжение. Целта на нашите срещи беше да убедим местната власт, че пускането на басейна трябва да е приоритет. Когато стои затворен, той се амортизира и ще стане негоден за каквато и да е дейност“, посочи генералният секретар на БОК.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google