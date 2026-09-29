"Децата и морето 2026" събра 170 участници в една общност, в която спортът е за всяко дете

75 деца със и без увреждания участваха заедно в плуване, самбо, гребане и отборни спортове по време на петото издание на приобщаващия спортен лагер в Несебър.

75 деца, 10 треньори, родители и приятели на адаптирания спорт – общо близо 170 участници – станаха част от петото поредно издание на летния спортен лагер „Децата и морето 2026“, проведен във Водно-учебната спортна база на НСА „Васил Левски“ в Несебър.

Организатори на инициативата са Спортен клуб „БГ и спорт за всички“ и СК СОП „Спорт Самбо за развитие“, а в лагера се включиха деца от двата клуба и от тренировъчна група „Заедно можем“.

Зад числата обаче стои нещо по-значимо. В продължение на осем дни деца с интелектуални затруднения, аутизъм, синдром на Даун, физически и сензорни увреждания спортуваха, играха и живяха заедно със свои връстници без увреждания. Не в отделни програми и не в паралелни групи, а като част от една общност.

Това е философията, върху която „Децата и морето“ се развива вече пета поредна година – спортът като естествена среда за среща, приятелство, самостоятелност и приобщаване.

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