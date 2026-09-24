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  3. 17-годишен японец счупи световния рекорд на 200 метра бруст

17-годишен японец счупи световния рекорд на 200 метра бруст

  • 24 сеп 2026 | 13:55
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17-годишен японец счупи световния рекорд на 200 метра бруст

Японецът Шин Охаши постави нов световен рекорд на 200 метра бруст по време на Азиатските игри.

Пред родна публика в Нагоя 17-годишният Охаши премина дистанцията за 2 минути и 4.83 секунди, което е с повече от половин секунда по-добро постижение от стария рекорд. Той бе поставен от китаеца Цин Хайян по време на световното първенство във Фукуока през 2023 година и бе фиксиран на 2 минути и 5.48 секунди.

На второ място след Охаши завърши Денис Петрашов от Киргизстан с 2:08.67 минути, а бронзът остана за Чо Сун-дже от Република Корея с 2:08.76 минути.

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