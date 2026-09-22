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Двукратната олимпийска шампионка по плуване Татяна Смит реши да поднови кариерата си

  • 22 сеп 2026 | 00:19
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Двукратната олимпийска шампионка по плуване Татяна Смит реши да поднови кариерата си

Двукратната олимпийска шампионка по плуване Татяна Смит реши да поднови кариерата си, съобщавайки новината в профила си в Инстаграм.

Смит обяви оттеглянето си през август 2024 година след Олимпийските игри в Париж.

„Никога не казвай никога. Наистина си мислех, че плувната ми кариера е приключила, но един ден започна да ми липсва водата, тренировките, нервите, състезанието. И ето ме - връщам се! Чувствам се странно, малко притеснително, но и толкова вдъхновяващо“, написа Смит.

29-годишната южноафриканка е олимпийската шампионка от Токио 2021 на 200 метра бруст и от Париж 2024 на 100 метра бруст. Тя е печелила и два пъти сребърни медала на Олимпиади. Смит е и световна шампионка през 2023-а, а през 2021 година постави световен рекорд на 200 метра бруст (2:18.95 минути). 

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Снимки: Imago

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