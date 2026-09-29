11 български гола в първенството по водна топка на Испания

И тримата българи в първенството по водна топка на Испания отбелязаха голове през уикенда. Вторият и третият кръг на Дивисион де Онор се играха в два последователни дни.

В събота на открития басейн на Матаро имаше български сблъсък. Отборът на Даниел Пачалиев спечели с 13:10 над Каталуня на Веселин Ганчев. Пачалиев отбеляза два гола, а Веско вкара първото си попадение в испанското първенство в последната секунда на мача.

В друг мач от втория кръг Барселона на Алекс Велков победи Тенерифе с 14:8 с два гола на варненеца.

В третия кръг в неделя Барселона постигна нов успех - този път с 22:14 срещу Кабая с хеттрик на Велков.

Матаро загуби с 9:18 от европейския клубен шампион Барселонета, като Пачалиев се разписа на два пъти.

Каталуня претърпя трето поражение за сезона: 6-20 като гост на Тераса, а Веселин Ганчев вкара втория си гол в шампионата.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google