11 български гола в първенството по водна топка на Испания

И тримата българи в първенството по водна топка на Испания отбелязаха голове през уикенда. Вторият и третият кръг на Дивисион де Онор се играха в два последователни дни.
В събота на открития басейн на Матаро имаше български сблъсък. Отборът на Даниел Пачалиев спечели с 13:10 над Каталуня на Веселин Ганчев. Пачалиев отбеляза два гола, а Веско вкара първото си попадение в испанското първенство в последната секунда на мача.
В друг мач от втория кръг Барселона на Алекс Велков победи Тенерифе с 14:8 с два гола на варненеца.
В третия кръг в неделя Барселона постигна нов успех - този път с 22:14 срещу Кабая с хеттрик на Велков.
Матаро загуби с 9:18 от европейския клубен шампион Барселонета, като Пачалиев се разписа на два пъти.
Каталуня претърпя трето поражение за сезона: 6-20 като гост на Тераса, а Веселин Ганчев вкара втория си гол в шампионата.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google