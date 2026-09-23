Яхт клуб Черноморец Бургас спечели и двата олимпийски класа на Държавното по ветроходство

Пореден впечатляващ успех записа Яхт клуб Черноморец Бургас, който спечели и двете шампионски титли в олимпийските класове ILCA 6 и 470 на Държавното първенство по ветроходство за 2026, проведено в Несебър. Безапелационна бе Александра Лукянова в олимпийския клас ILCA 6 при жените. Състезателката на Черноморец Бургас завоюва поредната си държавна титла, след като спечели шест гонки и остави конкурентките си далеч зад себе си в крайното генерално класиран.

Успехът е поредното доказателство за високото ѝ спортно ниво и за целенасочената подготовка към най-голямата цел – спечелване на олимпийска квота за България и Бургас в клас ILCA 6 и участие на Олимпийските игри в Лос Анджелис. Първата възможност за това ще бъде още през януари в Бразилия, където Александра ще се изправи срещу най-добрите състезателки в света.

Вторият шампионски трофей за Яхт клуб Черноморец Бургас донесоха младите Игор и Юра Верителник в олимпийския клас 470. След титлата си в клас 420 по-рано през сезона, талантливият екипаж показа класа и характер, за да триумфира и в една от най-конкурентните олимпийски дисциплини. Победата бе постигната след оспорвана битка със силни съперници и е поредно доказателство за качествената подготовка и системната работа в клуба.

Много добро представяне записа и Семьон Емелиянов. След серия силни гонки той бе близо до място на почетната стълбичка, но дисквалификация за фалстарт в последната гонка го лиши от заслужен бронзов медал. Със стабилно представяне се отличи и ветеранът Атанас Кобарелов в клас Фин, който демонстрира опит и постоянство през цялото първенство и записа редица силни гонки срещу сериозна конкуренция.

Успехите в Несебър са поредното доказателство за високото ниво на състезатели и треньори в Яхт клуб Черноморец Бургас. Треньорският екип на клуба за пореден път показа отлична работа в развитието на олимпийските класове, а спечелените шампионски титли затвърждават позицията на ЯК Черноморец Бургас като един от водещите ветроходни клубове в България. С поглед към предстоящите международни регати и олимпийски квалификации, клубът продължава уверено да развива своите състезатели и да утвърждава Бургас като един от центровете на българското ветроходство.

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