Татяна Смит обяви, че се завръща в спорта заради Игрите в Лос Анджелис

Двукратната олимпийска шампионка Татяна Смит обяви, че се завръща от оттеглянето си и ще се фокусира върху участието си в дисциплината 50 м бруст на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година, предаде Ройтерс.

Южноафриканката спечели титлата на 200 м на Олимпиадата в Токио, а три години по-късно добави и златото на 100 м в Париж, след което обяви оттеглянето си.

На Олимпиадата в Лос Анджелис ще се състезават всички четири стила на 50 м, след като брустът, гърбът и бътерфлаят бяха добавени към разширената програма.

"За първи път избирам плуването, избирам тази дисциплина и избирам нова дисциплина, която няма история, но ще се опитам да напиша нова история", заяви 29-годишната плувкиня във видео, публикувано в социалните медии в понеделник. "Това ме плаши, но и ме вълнува. Лос Анджелис 2028 е целта. Това не е обещание. Все още трябва да се подготвя за състезанието, да се класирам и да си спечеля обратно мястото на стартовите блокове. Не знам как ще завърши историята, но знам, че искам да разбера", каза Смит.

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