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Валери Божинов гостува на Фабрицио Миколи в Палермо

  • 29 сеп 2026 | 18:29
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Бившият български национал Валери Божинов беше на гости на бившия италиански нападател Фабрицио Миколи в Палермо. Двамата публикуваха общи кадри в социалните мрежи, а българинът благодари на италианеца и семейството му за гостоприемството.

"Фабрицио, благодаря ти много за всичко, на теб и на семейството ти. Благодаря за поканата, за незабравимата вечер, за това, че ме запозна с Палермо и с други приятели, и че ми даде възможност да играя с велики шампиони, а най-вече с истински мъже. Благодаря ти, Фабрицио Миколи, благодаря ти, Палермо. До скоро и една голяма прегръдка!“, написа Божинов.

Божинов заблестя в бенефиса на Миколи в Палермо
Божинов заблестя в бенефиса на Миколи в Палермо

Двамата играха заедно във Фиорентина преди десетилетия, а преди няколко дни Божи участва в бенефиса на Фабрицио в Палермо. Двубоят се проведе под надслов "Последният мач – играта на легендите на Миколи" и включваше различни звезди от италианския и световен футбол, като за единия от тях игра самият Миколи. Негови съотборници сред титулярите бяха на вратата Салваторе Сиригу, а сред полевите футболисти Антонио Касано, Морис Кароциери, Цезаре Бово, Федерико Балдзарети, Фабио Симплисио, Фабио Ливерани, Джулио Милячо, Пипо Индзаги и Йосип Иличич. Другият отбор бе съставен от национални телевизионни артисти, а футболистите логично се наложиха с разгромното 6:0. Самият Миколи отбеляза един от головете (17'), а Миколи Младши (59') направи същото малко по-късно. Останалите попадения реализираха Балдзарети (14'), Амаури (30', 69') и Дрилионер (55').

Валери Божинов сред звездите на бенефиса на Миколи в Палермо
Валери Божинов сред звездите на бенефиса на Миколи в Палермо

Покрай срещата бяха събрани 20 000 евро за фондация „Фалконе“, а на стадион "Ренцо Барбера" имаше съпътстващо шоу покрай бенефисния мач. Преди първия съдийски сигнал, както и на полувремето, съвременни италиански музиканти и изпълнители като Дария Бианкарди, Лина Мадалони и рок група Le Vibrazioni приповдигнаха настроението на 15 хиляди души по трибуните.

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