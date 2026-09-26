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Валери Божинов сред звездите на бенефиса на Миколи в Палермо

  • 26 сеп 2026 | 13:49
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Валери Божинов сред звездите на бенефиса на Миколи в Палермо

Валери Божинов е сред специалните гости на знаменития италиански нападател от близкото минало Фабрицио Миколи за официалния му бенефис на стадион "Ренцо Барбера" в Палермо.

Божигол е част от звездната селекция на Миколи за мащабно събитие, с което ще си вземе последно "сбогом" с футбола и ще събере средства за благотворителна кауза на фондация "Фалконе".

Освен Божинов, на 26 септември редом до Миколи ще играят Нуно Гомеш, Амаури, Йосип Иличич, Раджа Наинголан и други срещу сборен отбор на италиански и чуждестранни артисти. Най-активен от тях в социалните мрежи е Джани Капалди - шотландски актьор и продуцент с италиански корени.

Със средствата фондация "Фалконе" ще финансира изграждането на футболни терени.

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