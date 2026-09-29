Анчелоти: Винисиус не е в най-добрата си форма, но умее да прави разлика, имам търпение към него

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти говори на пресконференцията след победата с 4:2 на отбора му над Австралия в приятелска среща, играна в Бризбейн. Очакваше се той да внесе яснота за състоянието на звездата на Барселона Рафиня, който получи мускулен дискомфорт в дясното бедро и бе принудително заменен на почивката. Бившият наставник на Реал Мадрид обаче предпочете да не коментира ситуацията със звездата на тима.
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Анчелоти не спести ласкави думи за Винисиус Жуниор, който се разписа от дузпа през второто полувреме, след като преди почивката Рафиня също бе точен от бялата точка в добавеното време на първата част.
„Познавам Винисиус отлично. За мен той е фундаментална фигура за Бразилия, има огромно значение в моята треньорска кариера и ще продължи да бъде ключов играч за бъдещето на националния отбор. Вярно е, че в момента не се намира в най-добрата си форма, но въпреки това умее да прави разликата, точно както стори и днес. Той изработи третия ни гол, а след това се разписа от дузпа. Имам търпение към Винисиус, защото той го заслужава.“
Италианският наставник обясни и избора на изпълнител за третия наказателен удар, припомняйки световното първенство и отпадането от Норвегия, когато Бруно Гимараеш пропусна от бялата точка при резултат 0:0.
„Първият ни избор за дузпите е Рафиня. Когато той не е на терена, вторият е Бруно Гимараеш. Днес обаче Бруно вече беше отбелязал гол, затова реших, че Винисиус заслужава да изпълни и да запише името си сред голмайсторите“, завърши Анчелоти.
За момента се чака официално изявление от Бразилската футболна конфедерация относно състоянието на Рафиня. Все още не е ясно дали той ще остане в състава, или ще бъде освободен преждевременно.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google