Анчелоти: Винисиус не е в най-добрата си форма, но умее да прави разлика, имам търпение към него

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти говори на пресконференцията след победата с 4:2 на отбора му над Австралия в приятелска среща, играна в Бризбейн. Очакваше се той да внесе яснота за състоянието на звездата на Барселона Рафиня, който получи мускулен дискомфорт в дясното бедро и бе принудително заменен на почивката. Бившият наставник на Реал Мадрид обаче предпочете да не коментира ситуацията със звездата на тима.

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Анчелоти не спести ласкави думи за Винисиус Жуниор, който се разписа от дузпа през второто полувреме, след като преди почивката Рафиня също бе точен от бялата точка в добавеното време на първата част.

„Познавам Винисиус отлично. За мен той е фундаментална фигура за Бразилия, има огромно значение в моята треньорска кариера и ще продължи да бъде ключов играч за бъдещето на националния отбор. Вярно е, че в момента не се намира в най-добрата си форма, но въпреки това умее да прави разликата, точно както стори и днес. Той изработи третия ни гол, а след това се разписа от дузпа. Имам търпение към Винисиус, защото той го заслужава.“

🇧🇷 Ancelotti: “Vini Jr deserves my patience. I know Vini very well. He’s an important player for Brazil and he will continue to be in the future”.



“Even when Vini isn’t it in his best moment, he can still make the difference like he did today”.



“Personally, I will be very… pic.twitter.com/64gbBspNqW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2026

Италианският наставник обясни и избора на изпълнител за третия наказателен удар, припомняйки световното първенство и отпадането от Норвегия, когато Бруно Гимараеш пропусна от бялата точка при резултат 0:0.

„Първият ни избор за дузпите е Рафиня. Когато той не е на терена, вторият е Бруно Гимараеш. Днес обаче Бруно вече беше отбелязал гол, затова реших, че Винисиус заслужава да изпълни и да запише името си сред голмайсторите“, завърши Анчелоти.

За момента се чака официално изявление от Бразилската футболна конфедерация относно състоянието на Рафиня. Все още не е ясно дали той ще остане в състава, или ще бъде освободен преждевременно.

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