Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бразилия

Анчелоти: Винисиус не е в най-добрата си форма, но умее да прави разлика, имам търпение към него

  • 29 сеп 2026 | 18:06
  • 452
  • 2
Анчелоти: Винисиус не е в най-добрата си форма, но умее да прави разлика, имам търпение към него

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти говори на пресконференцията след победата с 4:2 на отбора му над Австралия в приятелска среща, играна в Бризбейн. Очакваше се той да внесе яснота за състоянието на звездата на Барселона Рафиня, който получи мускулен дискомфорт в дясното бедро и бе принудително заменен на почивката. Бившият наставник на Реал Мадрид обаче предпочете да не коментира ситуацията със звездата на тима.

Бразилия този път се справи с Австралия в голово шоу, но Рафиня уплаши "Селесао" и Барселона
Бразилия този път се справи с Австралия в голово шоу, но Рафиня уплаши "Селесао" и Барселона

Анчелоти не спести ласкави думи за Винисиус Жуниор, който се разписа от дузпа през второто полувреме, след като преди почивката Рафиня също бе точен от бялата точка в добавеното време на първата част.

„Познавам Винисиус отлично. За мен той е фундаментална фигура за Бразилия, има огромно значение в моята треньорска кариера и ще продължи да бъде ключов играч за бъдещето на националния отбор. Вярно е, че в момента не се намира в най-добрата си форма, но въпреки това умее да прави разликата, точно както стори и днес. Той изработи третия ни гол, а след това се разписа от дузпа. Имам търпение към Винисиус, защото той го заслужава.“

Италианският наставник обясни и избора на изпълнител за третия наказателен удар, припомняйки световното първенство и отпадането от Норвегия, когато Бруно Гимараеш пропусна от бялата точка при резултат 0:0.

„Първият ни избор за дузпите е Рафиня. Когато той не е на терена, вторият е Бруно Гимараеш. Днес обаче Бруно вече беше отбелязал гол, затова реших, че Винисиус заслужава да изпълни и да запише името си сред голмайсторите“, завърши Анчелоти.

За момента се чака официално изявление от Бразилската футболна конфедерация относно състоянието на Рафиня. Все още не е ясно дали той ще остане в състава, или ще бъде освободен преждевременно.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Бразилия този път се справи с Австралия в голово шоу, но Рафиня уплаши "Селесао" и Барселона

Бразилия този път се справи с Австралия в голово шоу, но Рафиня уплаши "Селесао" и Барселона

  • 29 сеп 2026 | 15:28
  • 11297
  • 11
Рууни не би искал да получи още един медал, ако титлите на Сити бъдат отнети

Рууни не би искал да получи още един медал, ако титлите на Сити бъдат отнети

  • 29 сеп 2026 | 14:58
  • 1863
  • 2
Джо Харт вярва напълно на шефовете на Ман Сити

Джо Харт вярва напълно на шефовете на Ман Сити

  • 29 сеп 2026 | 14:39
  • 1112
  • 0
Шеф на клуб от Премиър лийг за Ман Сити: Все едно да вземеш допинг и да спечелиш олимпийски медал

Шеф на клуб от Премиър лийг за Ман Сити: Все едно да вземеш допинг и да спечелиш олимпийски медал

  • 29 сеп 2026 | 14:30
  • 1460
  • 1
Италианската преса във възторг след гръмката победа над Турция

Италианската преса във възторг след гръмката победа над Турция

  • 29 сеп 2026 | 14:19
  • 3203
  • 2
Барселона се завърна в семейството на европейските клубове, представител на Реал също присъства

Барселона се завърна в семейството на европейските клубове, представител на Реал също присъства

  • 29 сеп 2026 | 13:33
  • 1448
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Официално: ЦСКА обяви новия треньор и неговите помощници

Официално: ЦСКА обяви новия треньор и неговите помощници

  • 29 сеп 2026 | 14:57
  • 21818
  • 145
Премиър лийг най-сетне обяви официално голямата новина за Манчестър Сити и направи важни уточнения

Премиър лийг най-сетне обяви официално голямата новина за Манчестър Сити и направи важни уточнения

  • 29 сеп 2026 | 19:11
  • 2839
  • 2
Победа и нищо друго!

Победа и нищо друго!

  • 29 сеп 2026 | 07:20
  • 25163
  • 179
Започнаха ранните мачове в Лигата на нациите

Започнаха ранните мачове в Лигата на нациите

  • 29 сеп 2026 | 19:00
  • 10984
  • 3
Никола Илиев преди Чехия: Имаме недовършена работа, отиваме за победа

Никола Илиев преди Чехия: Имаме недовършена работа, отиваме за победа

  • 29 сеп 2026 | 10:26
  • 10257
  • 19
България трябва да е сред поставените 8 отбора за жребия на Мондиал 2027

България трябва да е сред поставените 8 отбора за жребия на Мондиал 2027

  • 29 сеп 2026 | 11:57
  • 11201
  • 10