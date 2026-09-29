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Ейлиш Макколган с рекордна четвърта победа на 10 000 м в Лондон

  • 29 сеп 2026 | 13:13
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Ейлиш Макколган с рекордна четвърта победа на 10 000 м в Лондон

Само две седмици след като болезнени пришки по ходилата я принудиха да се откаже от участие в състезанието “Грейт Норт Рън“, Ейлиш Макколган се завърна подобаващо на сцената. Шотландската атлетка спечели шосейното бягане “Виталити Лондон 10 000“ с време 31:50 минути и се превърна в най-титулуваната жена в историята на надпреварата със своя четвърти златен медал.

Макколган, която е настояща национална рекордьорка на Великобритания на тази дистанция, наложи превъзходството си и финишира със сериозна преднина пред своите съпернички. Второто място зае Джес Уорнър-Джъд с 33:13 минути, а трета се нареди Кейт Естлий-Морис с 33:58 минути.

Тази победа бележи успешен край на един изпълнен с премеждия сезон за шотландката. Годината за нея започна великолепно с нов европейски рекорд във Валенсия, но през април Макколган счупи пръст на крака по време на Лондонския маратон. Контузията наложи оттеглянето ѝ от Игрите на Британската общност в Глазгоу, но тя демонстрира отлична форма с победа на полумаратона “Биг Хаф“ преди три седмици и затвърди доброто си представяне в Лондон.

При мъжете Кадар Омар Абдулахи завоюва дебютния си трофей на “Виталити Лондон 10 000“. Той успя да се откъсне от Фил Сесеман в заключителната фаза и спря хронометрите на 29:20 минути.

Успехът увенчава изключително силния септември за Абдулахи, който по-рано през месеца грабна златото и на “Биг Хаф“. Роден в Етиопия, той пристига във Великобритания като бежанец едва на 13-годишна възраст, а по-рано това лято официално придоби и британско гражданство.

Сесеман завърши втори с резултат 29:39 минути, а подиумът бе оформен от Фреди Ричардсън, финиширал на 14 секунди след него с 29:53 минути.

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Снимки: Gettyimages

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