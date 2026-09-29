Джилардино се нагърби със сложната задача в Парма

Бившият италиански национал Алберто Джилардино официално е новият старши треньор на Парма. 44-годишният специалист поема тима след раздялата с Карлос Куеста и подписа договор до края на сезон 2026/27, като клубът има опция да го продължи с още две години. За Джилардино това е завръщане в Парма, където бившият нападател игра между 2002 и 2005 година. Той записа 116 мача и 56 гола за „дуковете“, а през 2006-а стана световен шампион с националния отбор на Италия.

След края на кариерата си като футболист Джилардино започна треньорския си път, като работи в Рецато, Про Верчели, Сиена, Дженоа и Пиза. Парма се раздели с Куеста по взаимно съгласие на 27 септември, след като испанецът изведе отбора до първата му победа за сезона в Серия А – 2:1 срещу Дженоа.

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Снимки: Gettyimages