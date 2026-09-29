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ЛеБрон Джеймс преди дебюта си за 76ърс: Нямам търпение да изляза пред тези фенове

  • 29 сеп 2026 | 10:52
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ЛеБрон Джеймс преди дебюта си за 76ърс: Нямам търпение да изляза пред тези фенове

Баскетболната суперзвезда ЛеБрон Джеймс бе приветстван от тълпа репортери на първата си публична изява с екипа на новия си отбор Филаделфия 76ърс.

41-годишният ветеран ще започне рекордния си 24-ти сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА), а пристигането му в тренировъчния комплекс на Сиксърс беше сравнимо с коронация.

"Нямам търпение да изляза пред тези фенове, те познават спорта. Разбират от баскетбол. Ако искаме да постигнем нещо, което е наистина важно, ако искаме да направим нещо специално, това ще изисква колективна жертва", заяви Джеймс, цитиран от агенция Ройтерс.

Четирикратният носител на приза за "Най-полезен играч" призна пред репортерите, че е имал списък с пет отбора, между които да избира - Филаделфия, Кливланд Кавалиърс, Голдън Стейт Уориърс, Маями Хийт и Минесота Тимбъруулвс, преди да реши да се присъедини към сегашния си тим в края на юни. Той също така настоя, че не е решил дали договорът му със Сиксърс ще бъде последният му в НБА.

"Просто се старая да бъда най-добрата версия на себе си за клуба, докато съм тук", обясни ветеранът.

ЛеБрон Джеймс, който спечели общо четири титли с Маями, Кливланд и Лос Анджелис Лейкърс, ще си партнира с носителя на приза за "Най-полезен играч" от 2023 година Джоел Ембийд.

"Джоел е един от най-талантливите играчи в света и очевидно за него е най-важно да остане здрав и да бъде най-добрата версия на себе си, за да можем ние да бъдем най-добрата версия на отбора", каза Джеймс.

Редовният сезон за Филаделфия ще започне на 20 октомври, когато ще гостуват на шампиона Ню Йорк Никс.

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