УЕФА превежда милиони на клубовете заради Лигата на нациите, ето кой ще получи най-много

Европейската футболна централа (УЕФА) започва изплащането на приблизително 31,5 млн. евро към клубните тимове, които пуснаха свои футболисти за мачовете от Лигата на нациите през сезон 2024/25. Това представлява първият транш от текущия цикъл на програмата на УЕФА за подпомагане и компенсация на отборите.

Сумата е част от общ бюджет в размер на 104 млн. евро. Тези средства са заделени за клубовете, освобождаващи национали за изданията на Лигата на нациите през 2024/25 и 2026/27, както и за квалификациите за Евро 2028. Моделът на разпределение остава идентичен с този от предходния цикъл.

La UEFA distribuye 31,5 millones de euros a los clubes que cedieron jugadores para Liga Naciones 2024/25.https://t.co/AsNqcz1Yaw — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 29, 2026

Компенсацията се определя на база участие на конкретен футболист във всеки двубой. За всяко присъствие на състезател в официалния тимов лист за среща от Лигата на нациите или европейските квалификации клубът му получава по 3845 евро. При финалите на Евро 2028 изчислението ще се извършва на дневна база за всеки играч.

Общо 611 отбора от всички страни членки на УЕФА, сред които и множество аматьорски тимове, ще получат средства по тази линия. Германският РБ Лайпциг оглавява класацията за настоящия транш, като ще прибере около 353 000 евро за предоставените 16 свои футболисти.

3845 Euro je Spieler und Spiel: Leipzig im UEFA-Geldregen



Die UEFA schüttet Geld an die Vereine aus, die Spieler für die Nations-League-Saison 2024/25 freigestellt haben. Von insgesamt 611 Klubs in Europa ganz vorne: RB Leipzig.https://t.co/vWqoycMgmY — kicker Fussball News Feed (@kickDE) September 29, 2026

"Следващите фази и общият бюджет „Програмата за подпомагане" е признание за ключовата роля на клубовете в успеха на международния футбол. Чрез този механизъм ние споделяме приходите от Европейските първенства и Лигата на нациите както с професионалните, така и с аматьорските тимове в цяла Европа. Така отдаваме дължимото на работата им по развитието на талантите и предоставянето им за представителните гарнитури. Когато футболът се развива успешно, полза имат абсолютно всички“, коментира президентът на УЕФА Александър Чеферин.

Пълният бюджет по програмата за цикъла около Евро 2028 достига 244 млн. евро, като в тази сума са включени и 4 млн. евро остатък от Евро 2024. От тях 104 млн. евро са насочени към турнира Лига на нациите и европейските квалификации през сезоните 2024/25, 2026/27 и 2027/28. Други 140 млн. евро ще бъдат разпределени специално за отборите, чиито играчи вземат участие във финалния турнир на шампионата на Стария континент. Следващите траншове ще бъдат изплащани поетапно след приключването на съответните етапи от надпреварите.

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