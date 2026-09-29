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Нургюл Салимова: 14-тото място не бе целта ни на Шахматната Олимпиада

  • 29 сеп 2026 | 15:55
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Нургюл Салимова: 14-тото място не бе целта ни на Шахматната Олимпиада

Нургюл Салимова, която игра на първа дъска за България при жените на завършилата преди дни Шахматна Олимпиада в Самарканд, заяви, че е горда с постигнатото от отбора в условията на продължаваща несигурност около българския шахмат в дългосрочен план.

Българският тим се класира на 14-о място, като постигна седем победи, едно равенство и три загуби.

"Шахматната Олимпиада приключи и България завърши на 14-то място сред 189 отбора. Този резултат не отразява истинския ни потенциал, амбициите и целите, с които отидохме на Олимпиадата, нито труда и страстта, които влагаме зад всичко това.

Но резултатът се вижда лесно, а условията, в които е постигнат - много по-рядко. Няма да навлизам в подробности сега.

Като първа дъска на България и част от този отбор, предвид всичко, което се случва зад кулисите, мога уверено да кажа, че съм горда с начина, по който се борихме и представяхме България! За пореден път доказахме, че ние, българските момичета, сме едни от най-големите бойци в световния шахмат.

Благодаря на всички, които ни стискаха палци", написа Салимова в профила си във Фейсбук.

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