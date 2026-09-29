Иракчанин с брутален световен рекорд при най-тежките щангисти, но дори това не му донесе златото

Иракчанинът Али Амар постави световен рекорд в движението изтласкване по време на състезанието в категория над 110 килограма по време на азиатските игри. 22-годишният щангист постигна впечатляващите 219 килограма в първото движение. Единствено легендарният Лаша Талахадзе някога е постигал повече - няколко пъти в кариерата си. Постижението на Амар е световен рекорд заради поредното рестартиране на категориите в спорта. Предишният рекорд на Талахадзе бе недостижимите 225 килограма, поставен през 2021 година на световното в Ташкент.

По-куриозно обаче е, че тези 219 килограма не се оказаха достатъчни за Амар, за да вземе титлата в категорията. В изтласкването иракчанинът записа 246 и двубой от 465 кг, но иранецът Али Давуди вдигна колосалните 260 в изтласкването - само един по-малко от собствения му световен рекорд и след 206 в изхвърлянето, изпревари иракчанина с 466 кг. Трети остана арменецът Гор Минасян, който се състезава за Бахрейн с 440 двубой.

Така азиатските игри изпратиха много силни състезания, като бяха поставени цели 25 актуални световни рекорда при мъжете и жените.

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