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Щафетата на олимпийския огън през 2028 година ще започне в Атланта

  • 29 сеп 2026 | 18:29
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Щафетата на олимпийския огън през 2028 година ще започне в Атланта

Щафетата на олимпийския огън за Игрите в Лос Анджелис през 2028 година ще започне в Атланта, където се проведоха последните летни олимпийски игри в САЩ през 1996, и ще премине през всички 50 щата, обявиха организаторите във вторник, цитирани от АП. Олимпийският огън ще бъде запален в Олимпия, Гърция – родното място на Олимпийските игри – преди да започне своето пътуване из Съединените щати през пролетта на 2028 година. Пълният маршрут на щафетното носене на факлата ще бъде обявен през 2027.

Организаторите на Лос Анджелис 2028 заявяват, че щафетата ще бъде една от най-мащабните в олимпийската история, като ще минава през емблематични и световноизвестни забележителности, ще спира на големи културни и спортни събития и ще бъде съпътствана от празнични тържества в избрани градове в цялата страна.

"Всяка Олимпиада започва с един-единствен огън, а пренасянето на този огън до Лос Анджелис е чест и привилегия, която ще споделим с всеки ъгъл на страната, тъй като американци от всички 50 щата ще носят огъня по пътя му към нашата церемония по откриването", заяви в изявление председателят и президентът на LA28 Кейси Васерман.

Кметът на Атланта Андре Дикенс заяви, че градът ще се гордее да посрещне отново олимпийския огън 32 години след като беше домакин на стогодишните летни игри. "Атланта изглежда малко по-различно. Ние сме по-големи. По-тясно свързани сме със света. Затова, когато пламъкът се завърне в САЩ, Атланта ще бъде готова", заяви Дикенс в изявление. "Готова да го посрещне от Гърция. Готова да отпразнува духа на Игрите заедно като общност. И готова да го изпрати напред към Лос Анджелис и следващата глава от олимпийската история на Америка."

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