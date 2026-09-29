Людмил Георгиев оглави федерацията по тенис на маса

Людмил Георгиев е новият председател на Българската федерация по тенис на маса (БФТМ). Това реши общото събрание на централата. Той получи ръководен мандат до 2030 година с пълно мнозинство от присъствалите 43 представители на български клубове.

Георгиев беше единствен кандидат за поста, след като Стефан Китов, който беше начело на организацията от 1990 година, реши да се оттегли. Китов беше избран за почетен председател на БФТМ.

Людмил Георгиев спечели подкрепа с представянето на ясна цел да превърне БФТМ от административна организация в модерна, прозрачна и подкрепяща федерация, която работи „рамо до рамо“ с клубовете, състезателите и треньорите.

Ключовите приоритети, които са записани в програмата за развитие на БФТМ в периода 2026–2030 година, са следните:

- Реална подкрепа за клубовете – финансово подпомагане, оборудване и развитие на регионалните центрове.

- Устойчива система за таланти – силни национални отбори, квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028 и изграждане на ново поколение шампиони.

- Модернизация и бази – обновяване на спортните зали (включително Националната спортна база ”Дианабад”), професионално оборудване и онлайн резервации.

- Прозрачност и растеж – привличане на нови спонсори, дигитализация и създаване на портал с резултати в реално време.

- Популяризиране на спорта – силно медийно присъствие, подкрепа за детско-юношеския, аматьорския и пара-тениса на маса.

- Дигитализиране на администрацията на БФТМ – пълна модернизация и електронно обслужване на клубната и картотечната дейност.

"Искам след четири години българският тенис на маса да бъде по-масов, по-добре финансиран, по-професионален и силно конкурентен на европейската сцена. Предстои много работа, но с общи усилия и ясна стратегия - пред българския тенис на маса стоят нови върхове.“, заяви Людмил Георгиев.

Георгиев има над 40 години опит в системата на тениса на маса в България – като състезател, треньор и спомоществовател на българския тенис на маса. Има завършена Национална спортна академия през 1992 година за треньор по тенис маса. Той е спонсор и президент на спортен клуб СКТМ ”Део” София.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google