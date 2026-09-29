Дигитализация и рекордни инвестиции обещава новият президент на световния шахмат

Предприемачът и президент на Казахстанската федерация по шахмат спечели балотажа на Общото събрание на FIDE в Самарканд и заяви ангажимент за дигитална трансформация и рекордни инвестиции в развитието на шахмата в световен мащаб.

Тимур Турлов е избран за президент на Международната федерация по шахмат (FIDE), след като спечели втория тур на изборите по време на Общото събрание на организацията, проведено в Самарканд в рамките на Шахматната олимпиада. Турлов се кандидатира в екип с петкратния световен шампион Вишванатан Ананд, който ще бъде заместник-председател. Турлов става първият гражданин на Казахстан, който заема поста президент на FIDE в историята на организацията. Избирането му е важен момент за бързо развиващата се шахматна общност в Казахстан и за развитието на шахмата в Централна Азия. Той ще ръководи организацията за четиригодишен мандат до 2030 г.

Турлов е основател и главен изпълнителен директор на Freedom Holding Corp., публична компания, листната на Nasdaq, която обединява финансови и технологични бизнеси с дейност в САЩ, Европа, Близкия изток и Централна Азия. В продължение на близо две десетилетия Freedom развива бизнеса си чрез дигитализация на брокерски, банкови и финтех платформи. От 2023 г. Турлов е президент на Казахстанската федерация по шахмат.

„Най-голямата мечта, към която всички работим, е шахматът да се доближи до олимпийската програма. Искам истинско единство във FIDE, като през следващите четири години всяка федерация види разликата, която можем да постигнем заедно. Целта ми е FIDE да стане по-професионална и модерна организация, да ускори дигиталното си развитие, да повиши своето значение и влияние и да намери своето място в съвременния свят. Искам да приложа своя опит в областта на дигитализацията, за да помогна на организацията да изгради мощна платформа и да затвърди позицията си като лидер и регулатор на тази историческа и развиваща се игра“, заяви Тимур Турлов.

Кампанията на Турлов съчетава пряк финансов ангажимент със структурни реформи. Той пое ангажимент да предостави повече от 8,5 млн. щатски долара за развитието на FIDE, включително чрез специален многогодишен фонд, отделен от оперативния бюджет на организацията. Целта е ресурсите, достъпни за националните федерации, да бъдат удвоени, както и да бъде улеснен достъпът им до финансиране.

Основен елемент от програмата му е създаването на единна платформа на FIDE, която да предоставя на всеки шахматист единен профил с информация за рейтинга, онлайн игрите и образователните инструменти. Наред с това се предвижда модерна инфраструктура за националните федерации по света. Концепцията следва модела на свързване на международни пазари чрез технологии, който е в основата на развитието на Freedom.

Като президент на Международната федерация по училищен шах Турлов поставя развитието на шахмата в образованието сред основните си приоритети. Целта му е шахматът да бъде интегриран по-широко в учебните програми в различни държави по света. По отношение на управлението опитът на Турлов начело на международна публична компания е в основата на няколко от ангажиментите му. Сред тях са редовното публикуване на финансовите отчети и основните търговски споразумения на FIDE, въвеждането на независим външен одит, назначаването на специалисти въз основа на техните професионални качества и включването на експерти от всички континенти в комисиите на организацията.

Той пое ангажимент и за създаването на специализиран екип, който да подпомага националните федерации при привличането на спонсори, изграждането на партньорства с държавни институции и осигуряването на международна медийна видимост. Програмата му предвижда и засилване на мерките срещу измами и нечестна игра.

Вишванатан Ананд, който е заместник-председател на FIDE от 2022 г., ще осигури приемственост и задълбочено познаване на работата на организацията в новото ръководство. Международната федерация по шахмат (FIDE) е базираната в Швейцария световна организация, която ръководи и регулира шахмата. В нея членуват близо 200 национални федерации.

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