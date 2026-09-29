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29 отбора участват в Държавното отборно първенство по тенис за мъже в София

  • 29 сеп 2026 | 08:50
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29 отбора участват в Държавното отборно първенство по тенис за мъже в София

29 отбора участват в Държавното отборно първенство по тенис за мъже в София. Надпреварата от календара на БФТ с награден фонд 2500 евро се провежда на базата на Националния WINBET тенис център в Борисовата градина.

1/16-финали:

ТК „Албена" гр.Пловдив (2) – ТК „Кан Пресиян", гр. Петрич 2:1

ТК „Кристи", гр.Дряново (2)– ТК „Диана", гр.София 2 1:1 л.з

ТК „Левски", гр.София (1)– ТК „Вектор Тенис Спорт", гр.София 2:0

ТК „Левски", гр.София (2) – ТК „Диана", гр.София 1 2:0

ТК „Фаворит", гр.Пазарджик – ТК „Малееви", гр.София 2:0

ТК „Черно море Елит", гр.Варна – ТК „Дипломат", гр.София 2:1

ТК „Кристи", гр.Дряново (1) – ТК „НСА", гр.София 2 2:0

ТК „Свиленград", гр.Свиленград – ТК „Царевец", гр.Горна Оряховица 2:1

ТК „Барокко Спорт", гр.София – ТК „Хасково 2015", гр.Хасково 2:0

ТК „ДМ Тенис, гр.Стара Загора" – ТК „Плевен 90", гр.Плевен 1 2:0

ТК „СБС", гр.София – ТК „Пловдив 1981", гр.Пловдив 2:1

ТК „Албена", гр.Пловдив (1) – ТК „Плевен 90", гр.Плевен (2) 2:1

ТК „НСА", гр.София 1 – ТК „Локомотив 1929", гр.София (2) 2:0

1/8-финали:

№1 ТК „15:40", гр.София – ТК „Албена" гр.Пловдив (2)

№5 ТК „Кристи", гр.Дряново (1) – ТК „Барокко Спорт", гр.София – ТК „Кристи", гр.Дряново

№3 ТК „Локомотив 1929", гр. София (1) – ТК „Левски", гр.София (2)

№7 ТК „ДМ Тенис, гр.Стара Загора" – ТК „Фаворит", гр.Пазарджик

ТК „СБС", гр.София – ТК „Албена", гр.Пловдив (1)

№4 ТК „НСА", гр.София 1 – ТК „Черно море Елит", гр.Варна

№6 ТК „Левски", гр.София (1) – ТК „Кристи", гр.Дряново (2)

№2 ТК „Дема", гр.София – ТК „Свиленград", гр.Свиленград

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