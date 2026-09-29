Емоционално сбогуване в Токио: Кей Нишикори срещу Франсис Тиафо в последния турнир на японската легенда

Най-голямата икона на японския тенис Кей Нишикори се подготвя за своя последен професионален турнир. 36-годишният бивш номер 4 в световната ранглиста получи "уайлдкард" за домашния си ATP 500 турнир в Токио (Откритото първенство на Япония), който ще се проведе от 30 септември до 6 октомври. Жребият, изтеглен в понеделник, 28 септември, постави японеца пред изключително тежко препятствие още на старта – той излиза срещу втория поставен в схемата и световен номер 8 Франсис Тиафо.

Срещата между Нишикори и 28-годишния американец Франсис Тиафо е заредена с голям емоционален заряд. Единственият им предишен официален двубой се проведе през октомври 2018 година във Виена, когато японецът триумфира след три оспорвани сета. Днес Тиафо пристига в Токио в отлична форма след достигането си до полуфиналите на Откритото първенство на САЩ през септември и спечелването на титлата в Хале (ATP 500) по-рано през сезона.

Контекстът на турнира в японската столица предлага сериозна интрига. Карлос Алкарас влиза в надпреварата като основен фаворит и защитник на титлата, оглавявайки основната схема. В турнира участват още младият испански талант Рафаел Жодар, завръщащият се Холгер Руне, както и Артур Фис, който започва от квалификациите. В същото време бившият шампион Бен Шелтън се оттегли от състезанието поради необходимост от почивка след Откритото първенство на САЩ.

На официалната пресконференция в Ариаке Колизеум преди началото на надпреварата Нишикори сподели своите емоции около предстоящия му последен турнир. Японецът обяви намерението си да се оттегли от тениса в края на годината и подчерта, че да завърши кариерата си пред родна публика е истински бонус.

„Основното усещане е вълнение. Искам да завърша, чувствайки че нямам никакви съжаления на корта. Физическото ми състояние не е идеално, но е достатъчно добро, за да играя, така че не се притеснявам“, заяви Нишикори. Той допълни, че се вдъхновява от успехите на японските спортисти на Азиатските игри и се радва, че може да донесе радост на феновете в края на своя спортен път.

Последните години от кариерата на Нишикори бяха белязани от продължителни здравословни проблеми, включително операция на лявото бедро през януари 2022 година. През август тази година той записа последното си участие на Големия шлем в Ню Йорк, където премина през два кръга на квалификациите на Откритото първенство на САЩ, преодолявайки Себастиан Офнер и Майкъл Антониус, преди да отпадне във финалния кръг от своя сънародник Рей Сакамото.

Въпреки изпитанията Нишикори остава най-успешният азиатски тенисист в историята. В своята кариера той извоюва 12 титли от ATP тура, включително две на турнира в Токио през 2012 и 2014 година. През 2014 година той постигна исторически успех, превръщайки се в първия азиатец, достигнал до финал на турнир от Големия шлем – на Откритото първенство на САЩ. С достигането си до номер 4 в световната ранглиста и бронзовия медал от Олимпиадата в Рио де Жанейро през 2016 година, Нишикори се утвърди като истински пионер и вдъхновение за поколения спортисти.

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