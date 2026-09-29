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Зверев срещу Нори още в първия кръг в Пекин

  • 29 сеп 2026 | 01:23
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Зверев срещу Нори още в първия кръг в Пекин

Жребият за турнира от сериите ATP 500 в Пекин поднесе изключително интригуващ сблъсък още в първия кръг на основната схема. Световният №2 и топпоставен в схемата Александър Зверев ще започне преследването на титлата срещу британския левичар Камерън Нори.

При отсъствието на световния №1 Яник Синер, германецът влиза в надпреварата в китайската столица като основен фаворит. Зверев изживява забележителна 2026 година, в която спечели титлите от Големия шлем на Ролан Гарос и US Open, затвърждавайки отличната си форма на всички настилки.

Статистиката от преките двубои е изцяло на страната на германския тенисист. В официалните си срещи на единично Зверев има безупречен баланс от 8 победи и 0 загуби срещу Нори. Извън това германецът надделя и в последния им сблъсък на „Мастърс“ в Синсинати през август 2026 г. с 3:6, 6:3, 6:3, както и в третия кръг на Откритото първенство на Австралия по-рано през сезона с 7:5, 4:6, 6:3, 6:1.

Сред най-оспорваните им мачове остава петсетовият трилър от Откритото първенство на Австралия през 2024 г., когато Зверев надделя с 7-5, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6(10-3) след тайбрек в решаващия пети сет.

За Камерън Нори двубоят идва в момент на криза в резултатите през 2026 г. Бившият полуфиналист от Уимбълдън отпадна още в първия кръг на US Open след поражение от Лука Ван Аше, а на Canadian Open (Монреал Мастърс) бе елиминиран от Артур Фис. Слабият период контрастира сериозно с предишните постижения на британеца на най-голямата сцена.

Победителят от сблъсъка между Зверев и Нори ще се изправи във втория кръг срещу спечелилия мача между китайския уайлдкард Дзюнчен Шан и аржентинеца Себастиан Баес. Германецът има предимство от 2-0 в преките мачове срещу Баес, докато Нори е с баланс 3-0 срещу същия съперник.

Стартът на основната схема в Пекин предлага и други интересни мачове. Шампионът от миналото Новак Джокович, който се завръща на турнира за първи път от 2015 г. насам, ще открие участието си с двубой срещу португалеца Нуно Боржеш.

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