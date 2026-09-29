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Осем победи за българчетата на старта на европейската квалификация за "Малките асове"

  • 29 сеп 2026 | 08:54
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Осем победи за българчетата на старта на европейската квалификация за "Малките асове"

Осем победи постигнаха българските тенис таланти в първия ден на европейската квалификация за „Малките асове" – едно от най-престижните състезания в европейския тенис. Турнирът със статут на световно първенство до 14 години в зала ще се проведе през януари в Тарб (Франция), а за първи път български състезатели са в привилегирована позиция за участие в него.

Квалификациите се провеждат на кортовете на ТК „Макс Про 2020", като в тях участват 32 тенисисти от цяла Европа, родени през 2014 г. и разпределени в групи по четири. Победителите във всяка група ще се класират за елиминациите, които ще определят шампиона и притежателя на „уайлд кард" за „Малките асове".

Победи за България в понеделник при юношите постигнаха Максим Табаков, Давид Стоянчов, Микаел Иванов и Господин Иванов, а при девойките – Ния Проданова, Ния Синчанова, Кайра Алексиева и Рая Карабова.

Момчета

Група А

Максим Табаков – Борис Терзийски 6:0

Давид Стоянчов – Кирил Погор (Молдова) 6:4, 6:3

Група B

Ивелин Василев – Янис Хантиг (Румъния) 1:6, 6:4, 2:6

Джоузеф Ясин – Филип Иванович (Сърбия) 1:6, 0:6

Група C

Микаел Иванов – Роберт Натан Вайнберг (Молдова) 6:7, 6:3, 6:0

Радослав Минков – Амар Юсуфи (Косово) 2:6, 1:6

Група D

Господин Иванов – Никола Шопов 6:1, 6:1

Георги Минков – Лукас Лоринчик (Словакия) 1:6, 1:6

Момичета

Група А

Ния Проданова – Лола Тот (Унгария) 2:6, 6:1, 6:3

Алона Пейджър (Украйна) – Беатрис Бойко (Румъния) 6:3, 6:3

Група B

Ния Синчанова – Мария Сходнова (Кипър) 6:1, 6:2

Андрея Нур (Молдова) – Малда Адеми (Косово) 6:0, 6:0

Група C

Кайра Алексиева – Вира Строкан (Украйна) 6:1, 6:0

Паулина Деметерова (Словакия) – Вишня Митич (Сърбия) 7:5, 6:0

Група D

Рая Карабова – Екатерина Сходнова (Кипър) 6:3, 6:4

Александра Чочкова – Анастасия Йосан (Молдова) 1:6, 1:6

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