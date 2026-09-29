Спърс ще градят отбора този сезон около Виктор Уембаняма

След силните изяви на новобранеца Дилън Харпър през миналия сезон и присъствието на титулярната гардова двойка Де'Арън Фокс и Стефон Касъл, старши треньорът на Спърс Мич Джонсън е изправен пред истински тактически ребус при окомплектоването на състава около голямата звезда Виктор Уембаняма. Конкуренцията в тима се засилва допълнително и от пристигането на 34-годишния ветеран Тобиас Харис, който също се бори за място сред стартовите пет.

Continuing to build upon the foundation 🏗️ pic.twitter.com/y7NEX5LuGM — San Antonio Spurs (@spurs) September 28, 2026

За триото Фокс – Касъл – Харпър

„Имаме щастието да разполагаме с изключително богата селекция, така че ще трябва да подходим с въображение при напасването на отделните фигури. Искам да ги виждам заедно в игра много по-често в сравнение с миналия сезон. И тримата разполагат с голям потенциал да се допълват взаимно. Те притежават огромен талант, играят неегоистично и насочват енергията си в точната посока. Надявам се през новата кампания да прекарват повече време заедно на паркета, за да може постепенно всичко това да прерасне от обикновена треньорска схема в истински игрови синхрон, който се изгражда с времето и с натрупването на мачове.“

Introducing your 2026-27 Spurs x @HEB commercial crew 🤩🎥



Stay tuned for new commercials this season 🎬 pic.twitter.com/6hJBA4oIlA — San Antonio Spurs (@spurs) September 23, 2026

За очакванията към Тобиас Харис

„Не познавах Тобиас лично преди сделката, но част от колегите тук вече имаха впечатления от него. Репутацията му го изпреварва – както като професионалист, така и като човек. Възможността да привлечем баскетболист с подобен опит и визитка, който на всичкото отгоре сам изяви желание да се присъедини към нас, е великолепна. Той безспорно имаше редица други опции и не търсеше просто поредния отбор. Няма как да не бъдем развълнувани. Личи си, че той пасва идеално на нагласата в нашата съблекалня.“

Slash Bros 🏰🦊🪉 pic.twitter.com/Z9MMlfxrxr — San Antonio Spurs (@spurs) September 28, 2026

За потенциала за развитие на Виктор Уембаняма

„Виктор притежава огромен резерв за подобрение във всеки един компонент от играта. В офанзивен план смятам, че трябва да продължи да контролира събитията и да диктува темпото – не просто чрез отбелязване на точки, а като създава ситуации за своите съотборници, принуждава защитата на съперника да взема трудни решения и се възползва максимално от всяка възможност. С течение на мачовете той може да се превърне в същински кукловод, който дърпа конците на паркета. Именно това виждаме от най-великите състезатели в нашия спорт и съм убеден, че това е елемент, в който той тепърва ще израства.“

Първият мач за сезона от НБА за Сан Антонио Спърс е следващата седмица на 9 октомври (петък) и той ще бъде домакинство на Атланта Хоукс.

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