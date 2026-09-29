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Нова 22-километрова пътека свързва пет хижи на Витоша

  • 29 сеп 2026 | 09:42
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Нова 22-километрова пътека свързва пет хижи на Витоша

Четиридесет души вече завършиха целия 22-километров маршрут „Мечата пътека“ на UNIQA във Витоша. „Мечата пътека“ свърза 5 дървени мечки пред хижите Алеко, Черни връх, Боерица, Кукер и Камен дел. Трасето е внимателно създадено от планинския маратонец Кирил Николов – Дизела, който партнира на UNIQA за тази инициатива. „Мечата пътека“ преминава единствено по маркирани туристически пътеки и е подходяща както за бягане, така и за еднодневен преход или разходка в някоя от отсечките.

Близо сто души поеха по пътеката в планината още в деня на откриването на 19.09.2026 г.

„UNIQA България e свързана с Витоша от самото си начало. И днес от централния офис прозорците ни гледат към планината, която понякога сякаш ни приканва да оставим всичко и да тръгнем нагоре. Мечката олицетворява силата, мъдростта и дивата природа. Преди години UNIQA дари две дървени скулптури мечки, които „пазят“ хижите Черни връх и Камен дел. Тази година UNIQA дари още три мечки – на домакините ни от хижа Алеко, както и на хижите Боерица и Кукер. Но истинските пазители в планината не са дървените мечки на UNIQA, a са всъщност хората от Планинската спасителна служба. Това е дългогодишно партньорство, на което от UNIQA държим изключително много“, заяви на откриването генералният мениджър на UNIQA България – г-жа Ивана Димова.

Мартин Стоименов – щатен спасител от Планинската спасителна служба на базата на х. Алеко припомни през събралите се ентусиасти в деня на откриването какви са основните правила за безопасност в планината, разграничавайки субективни от обективни фактори. Той акцентира и върху базовите инструкции за сигурно придвижване в планината – надеждна екипировка, познаване на маршрута, зареден телефон, достатъчно храна и вода, съобразяване с метеорологичните условия и със собствените способности.

„Мечките имат вроден страх от човека и избягват срещите си с него, ако го чуят да се приближава. Инциденти с хора се случват изключително рядко в България”, каза Владимир Тодоров – експерт по биоразнообразие към БАН, който също присъства на откриването. Въпреки това, за да избегнете среща с мечка, може да вдигате нормален шум – говор, листа, счупени клонки и е по-добре да се движите в група. Има различни препоръки в различните сценарии на среща с мечка, но се опитайте се да запазите спокойствие, да говорите тихо, за да разбере мечката, че сте човек, а не друго животно, не й подавайте храна и не я приближавайте. Опитайте се да се отдалечите спокойно от нея настрани, съветва още експертът.

Дървените мечки, които UNIQA дари на хижите Алеко, Черни връх, Боерица, Кукер и Камен дел са изработени от дърворезбаря Васил Говедарски.

А маршрутът, създаден от Дизела, е наличен и в приложението Strava: https://www.strava.com/segments/42238109?filter=overall

UNIQA ще подари едногодишна планинска застраховка на първите 100 човека, завършили целия маршрут с бягане или ходене, регистриран в Strava. За най-бързите 6 – три жени и трима мъже, Sport Depo подготвиха и подаръчен ваучер на стойност 75 евро.

„Мечата пътека“ на UNIQA ви очаква: https://www.youtube.com/watch?v=YIW8tmcSoN4

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