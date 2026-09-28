Инициативата “Открий своя спорт“ запозна плевенските деца с видовете спорт в града

Инициативата „Открий своя спорт“ запозна плевенските деца и техните родители с видовете спорт в града, дейността на спортните клубове и възможностите за тренировки в тях през новата учебна година. Тя се състоя в Градската градина. Събитието започна с шествие на спортните клубове от Драматично-кукления театър „Иван Радоев“ и премина по пешеходната зона на ул. „Васил Левски“ до Градската градина.

Проявата откри началникът на отдел „Спорт“ в Община Плевен Ваня Първанова. Пред присъстващите тя заяви, че след като децата изберат своя спорт, пред тях ще се открият възможности да тръгнат по пътя на големите победи, защото Плевен има стотици шампиони и много от тях са продукт на клубовете, които се представят в момента. Първанова благодари на всички треньори и състезатели, които са откликнали на поканата и са направили събитието възможно.

Председателят на Общинския съвет Иван Малкодански поздрави дошлите в Градската градина и изрази задоволство от интереса към спорта, който вижда.

На събитието присъства и заместник областният управител Богомил Стоев.

Като изненада спортни клубове подариха безплатни тренировки за един месец на едно дете, заявило желание да тренира при тях.

В масовата проява се включиха 31 плевенски спортни клуба. Те представиха 21 вида спорт – ориентиране, лека атлетика, триатлон, баскетбол, тенис, карате, фехтовка, ловна стрелба, таекуон-до, художествена гимнастика, шахмат, борба, спортна акробатика, тенис на маса, бокс, хандбал, волейбол, плуване, спортни танци, спортна стрелба и футбол.

Проявата е във връзка с Европейския ден на спорта в училище, който тази година беше на 25 септември. Инициативата е част и от Националното състезание „BeActive спортно събитие“ 2026, инициирано от Министерството на младежта и спорта. Тя е част от спортния календар на Община Плевен. Организира се за четвърта година.

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