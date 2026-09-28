Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове

Видин е домакин на Европейската седмица на спорта

  • 28 сеп 2026 | 15:23
  • 125
  • 0
Видин е домакин на Европейската седмица на спорта

Видин е домакин на Европейската седмица на спорта, която събра деца, младежи и граждани в Крайдунавския парк - в района на крепостта „Баба Вида“, за спортния празник, организиран съвместно от Министерството на младежта и спорта (ММС) и Община Видин.

Тази година крайдунавският град е сред четирите избрани домакини на националните прояви от инициативата на Европейската комисия, заедно с Монтана, Пазарджик и Перник.

Официални гости на откриването бяха кметът д-р Цветан Ценков, заместник областният управител на област Видин Пролет Георгиева-Николова, Лоренцо Каро – експерт от отдел „Европейски програми и проекти“ към Министерството на младежта и спорта (ММС), старши експертът по физическо възпитание и спорт към Регионалното управление на образованието (РУО) – Видин Цветанка Червенкова, както и членовете на Постоянната комисия за работа с децата, младежта, спорта и туризма към Общинския съвет Милен Милчев и Иван Йотов.

„Движението е здраве, а спортът обединява. Видин може да се гордее както с уникалните си забележителности, така и с високото си спортно майсторство“, заяви кметът д-р Цветан Ценков. Той пожела успех на младите участници и ги призова да бъдат активни и да следват мечтите си.

Приветствие към участниците отправи и заместник областният управител Пролет Георгиева-Николова. „Спортът е не само здраве и дисциплина, той изгражда характера и ни учи на екипност и уважение. Радостна съм да видя толкова млади хора тук, които с енергията си показват, че Видин има бъдеще и спортен дух“, посочи тя.

В знак на партньорство Община Видин и Министерството на младежта и спорта си размениха възпоменателни плакети.

По време на церемонията бяха отличени и млади спортни надежди на Видин от редица дисциплини, сред които баскетбол, борба, самбо и джудо.

Програмата продължава с демонстрации, спортни игри и открити занимания по футбол, баскетбол, волейбол, лека атлетика, гребане, тенис на маса, бокс, самбо, джудо, колоездене и вдигане на тежести. Очаква се в активностите да вземат участие над 400 ученици и деца от видинските училища и детски градини.

Националният старт на тазгодишното издание на Европейската седмица на спорта #BeActive бе даден на 23 септември пред Народния театър „Иван Вазов“ в София с изложение, посветено на здравословния начин на живот.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Областният управител на Търговище поздрави Антоанета Костадинова за успеха ѝ в Унгария

Областният управител на Търговище поздрави Антоанета Костадинова за успеха ѝ в Унгария

  • 28 сеп 2026 | 14:46
  • 312
  • 0
Олимпийска шампионка в колоезденето обяви края на състезателната си кариера

Олимпийска шампионка в колоезденето обяви края на състезателната си кариера

  • 28 сеп 2026 | 12:23
  • 415
  • 0
УАДА може да организира одит на Руската антидопингова агенция

УАДА може да организира одит на Руската антидопингова агенция

  • 28 сеп 2026 | 11:40
  • 681
  • 0
Стефани Стоева стана булка

Стефани Стоева стана булка

  • 28 сеп 2026 | 09:41
  • 5888
  • 22
Чардафон повали вицешампиона Шумен 61 на старта на сезона по хандбал

Чардафон повали вицешампиона Шумен 61 на старта на сезона по хандбал

  • 28 сеп 2026 | 01:38
  • 1317
  • 0
С 14-то и 34-то място завършиха националните отбори на България на Шахматната Олимпиада

С 14-то и 34-то място завършиха националните отбори на България на Шахматната Олимпиада

  • 27 сеп 2026 | 17:35
  • 2310
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

  • 28 сеп 2026 | 11:55
  • 77328
  • 164
Алвеша поема миналогодишен участник в efbet Лига

Алвеша поема миналогодишен участник в efbet Лига

  • 28 сеп 2026 | 09:13
  • 40420
  • 15
Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

  • 28 сеп 2026 | 09:51
  • 22339
  • 68
Реал Мадрид и Барселона потриват ръце за големите звезди на Манчестър Сити

Реал Мадрид и Барселона потриват ръце за големите звезди на Манчестър Сити

  • 28 сеп 2026 | 12:10
  • 15420
  • 21
Опит номер две за Манчини, Зидан посяга към нова победа и още шест мача тази вечер в Лигата на нациите

Опит номер две за Манчини, Зидан посяга към нова победа и още шест мача тази вечер в Лигата на нациите

  • 28 сеп 2026 | 07:52
  • 9983
  • 0
Тервел Замфиров стана вицешампион по бразилско жиу-жицу, без да познава добре правилника

Тервел Замфиров стана вицешампион по бразилско жиу-жицу, без да познава добре правилника

  • 28 сеп 2026 | 09:17
  • 8888
  • 7