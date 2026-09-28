Областният управител на Търговище поздрави Антоанета Костадинова за успеха ѝ в Унгария

Областният управител на Търговище поздрави Антоанета Костадинова за успеха ѝ в Унгария. Илко Илиев и заместникът му Пламен Цачев се срещнаха със състезателката по спортна стрелба и треньора й Христо Маринов в залата, която провеждат своите тренировки, съобщиха от областната управа.

Повод за срещата бе поредният успех на състезателката – златният медал от международния турнир по спортна стрелба MASPED CUP в Будапеща, Унгария. Костадинова спечели първото място на 10 метра пистолет, след като влезе във финала с най-добър резултат в квалификацията – 583 точки.

В знак на признание за постигнатия успех областният управител връчи на Антоанета Костадинова поздравителен адрес и почетен плакет. Илко Илиев пожела здраве, сили и още много поводи за гордост за Търговище и България.

По време на срещата Костадинова и Христо Маринов разказаха за подготовката, предизвикателствата пред състезателите и условията, при които се развива спортната стрелба. Обсъдени бяха и възможностите за подобряване на материалната база и необходимостта от последователна подкрепа, която да осигурява по-добри условия както за утвърдените състезатели, така и за младежите, допълват от областната управа.

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