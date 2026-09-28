Световната антидопингова агенция (УАДА) може да организира одит на Руската антидопингова агенция (РУСАДА) веднага щом условията и обстоятелствата позволяват. На този етап ситуацията остава непроменена, заяви президентът на УАДА Витолд Банка.
„Това зависи от обстоятелствата. Към момента ситуацията не се е променила. Ако условията ни позволят да организираме одит, ще го направим“, коментира Банка пред агенция ТАСС относно сроковете за одит в Русия.
Банка пристигна в столицата на Казахстан Астана, за да присъства на събитие, организирано от Министерството на туризма и спорта на страната.
РУСАДА не отговаря на изискванията на Световния антидопингов кодекс към момента.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google