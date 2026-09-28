УАДА може да организира одит на Руската антидопингова агенция

Световната антидопингова агенция (УАДА) може да организира одит на Руската антидопингова агенция (РУСАДА) веднага щом условията и обстоятелствата позволяват. На този етап ситуацията остава непроменена, заяви президентът на УАДА Витолд Банка.

„Това зависи от обстоятелствата. Към момента ситуацията не се е променила. Ако условията ни позволят да организираме одит, ще го направим“, коментира Банка пред агенция ТАСС относно сроковете за одит в Русия.

Банка пристигна в столицата на Казахстан Астана, за да присъства на събитие, организирано от Министерството на туризма и спорта на страната.

РУСАДА не отговаря на изискванията на Световния антидопингов кодекс към момента.

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