Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове

УАДА може да организира одит на Руската антидопингова агенция

  • 28 сеп 2026 | 11:40
  • 374
  • 0
УАДА може да организира одит на Руската антидопингова агенция

Световната антидопингова агенция (УАДА) може да организира одит на Руската антидопингова агенция (РУСАДА) веднага щом условията и обстоятелствата позволяват. На този етап ситуацията остава непроменена, заяви президентът на УАДА Витолд Банка.

„Това зависи от обстоятелствата. Към момента ситуацията не се е променила. Ако условията ни позволят да организираме одит, ще го направим“, коментира Банка пред агенция ТАСС относно сроковете за одит в Русия.

Банка пристигна в столицата на Казахстан Астана, за да присъства на събитие, организирано от Министерството на туризма и спорта на страната.

РУСАДА не отговаря на изискванията на Световния антидопингов кодекс към момента.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Стефани Стоева стана булка

Стефани Стоева стана булка

  • 28 сеп 2026 | 09:41
  • 3608
  • 11
Чардафон повали вицешампиона Шумен 61 на старта на сезона по хандбал

Чардафон повали вицешампиона Шумен 61 на старта на сезона по хандбал

  • 28 сеп 2026 | 01:38
  • 1267
  • 0
С 14-то и 34-то място завършиха националните отбори на България на Шахматната Олимпиада

С 14-то и 34-то място завършиха националните отбори на България на Шахматната Олимпиада

  • 27 сеп 2026 | 17:35
  • 2172
  • 4
Ангел Русев за проблемите в щангите: Няма яснота дали ще ходим на световното

Ангел Русев за проблемите в щангите: Няма яснота дали ще ходим на световното

  • 27 сеп 2026 | 14:55
  • 1247
  • 1
Гергана Павлова остана със сребро в Хърватия

Гергана Павлова остана със сребро в Хърватия

  • 27 сеп 2026 | 14:06
  • 567
  • 0
ФИДЕ потвърди решението за спиране на членството на Руската шахматна федерация

ФИДЕ потвърди решението за спиране на членството на Руската шахматна федерация

  • 27 сеп 2026 | 11:53
  • 1660
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

  • 28 сеп 2026 | 11:55
  • 30807
  • 35
Алвеша поема миналогодишен участник в efbet Лига

Алвеша поема миналогодишен участник в efbet Лига

  • 28 сеп 2026 | 09:13
  • 25683
  • 10
Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

  • 28 сеп 2026 | 09:51
  • 12971
  • 45
Реал Мадрид и Барселона потриват ръце за големите звезди на Манчестър Сити

Реал Мадрид и Барселона потриват ръце за големите звезди на Манчестър Сити

  • 28 сеп 2026 | 12:10
  • 3990
  • 1
Опит номер две за Манчини, Зидан посяга към нова победа и още шест мача тази вечер в Лигата на нациите

Опит номер две за Манчини, Зидан посяга към нова победа и още шест мача тази вечер в Лигата на нациите

  • 28 сеп 2026 | 07:52
  • 6596
  • 0
Тервел Замфиров стана вицешампион по бразилско жиу-жицу, без да познава добре правилника

Тервел Замфиров стана вицешампион по бразилско жиу-жицу, без да познава добре правилника

  • 28 сеп 2026 | 09:17
  • 5883
  • 6