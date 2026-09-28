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Олимпийска шампионка в колоезденето обяви края на състезателната си кариера

  • 28 сеп 2026 | 12:23
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Олимпийска шампионка в колоезденето обяви края на състезателната си кариера

Олимпийската шампионка в колоезденето на писта от Олимпийските игри в Париж през 2024 година Кейти Марчант обяви края на кариерата си, съобщава BBC.

33-годишната състезателка донесе първото злато на Великобритания в отборния спринт във френската столица, а през същата година спечели световната и европейската титла. Тя е и бронзова медалистка от Игрите в Рио де Жанейро през 2016-а, където направи своя олимпийски дебют.

Марчант заяви, че е обмисляла да участва и на следващите Олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 година, но в крайна сметка 13-годишната ѝ кариера приключва със сребро на Игрите на Британската общност през това лято.

"Постигнах повече от това, за което някога съм си мечтала. Чувството е странно. Решението не беше трудно. Много съм горда с това, което постигнах", каза британската състезателка.

През 2024-та Кейти Марчант се превърна в първата жена, която се завръща към колоезденето на писта, след като става майка. Две години след раждането на първото си дете, тя спечели олимпийска, световна и европейска титла, преди да пострада при катастрофа, след която се нуждаеше от операции на ръката и не можеше да се състезава за период от една година.

През януари тази година тя се завърна отново на пистата след раждането на второто си дете, а през юли стана втора в отборния спринт на Игрите на Британската общност, заедно със сънародничките си Риана Парис-Смит и Софи Кейпуел.

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