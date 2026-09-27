Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома

Големият Франческо Тоти на 50: Една футболна икона празнува юбилей

  • 27 сеп 2026 | 12:57
  • 1133
  • 1
Големият Франческо Тоти на 50: Една футболна икона празнува юбилей

Днес големият Франческо Тоти празнува своя 50-и рожден ден — половин век живот, в който името му се превърна в синоним на вярност, талант и футболна класа.

За милиони фенове Тоти никога не беше просто футболист. Той беше символ Рома и един от най-разпознаваемите образи на италианския футбол. Роден в Рим на 27 септември 1976 г., той прекарва цялата си клубна кариера при „вълците“, превръщайки се в рядък пример за футболист, останал верен на един отбор в епоха, в която трансферите между големите клубове са ежедневие.

"Принцът на Рим"

Тоти дебютира за първия отбор на Рома през 1993 г., когато е едва на 16 години. През следващите повече от две десетилетия той се превръща в капитан, лидер и лице на клуба.

С фланелката на Рома Тоти печели шампионската титла на Италия през сезон 2000/01, както и два пъти Купата на Италия и два пъти Суперкупата на страната. Индивидуалните му отличия също са впечатляващи — той е носител на „Златната обувка“ на Европа за сезон 2006/07 и два пъти е избиран за футболист №1 на Италия.

Но статистиката разказва само част от историята.

Тоти беше футболистът, който можеше да реши мач с едно докосване. Разполагаше с изключителен поглед върху играта, великолепна техника и способност да намира съотборниците си там, където останалите дори не виждаха възможност за пас.

Световният шампион

Най-големият успех в кариерата му с националния отбор идва през 2006 г. в Германия.

Едва възстановил се от тежка контузия, Тоти е включен в състава на Италия, който печели световната титла след драматичния финал срещу Франция в Берлин. Той се разписва от дузпа в осминафинала срещу Австралия, а в турнира има важна роля по пътя към трофея.

Шест години преди триумфа на германска земя, Тоти е един от ключовите играчи на “Скуадра адзура” по пътя към среброто на Европейското през 2000 година в Белгия и Нидерландия.

Лоялност, която се превърна в легенда

Кариерата на Тоти има още една особеност, която го отличава от много негови съвременници.

Той получава предложения от някои от най-големите клубове в Европа, но избира да остане в Рома. Така постепенно „Франческо Тоти“ и „Рома“ започват да звучат като едно цяло.

На 28 май 2017 г. идва последният му мач с екипа на клуба. „Олимпико“ се превръща в сцена на емоционално сбогуване между капитана и привържениците, които са го следвали в продължение на десетилетия.

Тоти приключва кариерата си с 786 официални мача и 307 гола за Рома — цифри, които показват мащаба на неговото присъствие в историята на клуба.

Със своите 250 попадения в италианския елит той се изкачва на второ място във вечната класация за топреализаторите на Серия А, отстъпвайки единствено пред рекордьора Силвио Пиола (274). Тоти обаче е футболистът с най-много асистенции в историята на Серия А 162. Далеч зад него по този показател са Роберто Баджо (119) и Алесандро Дел Пиеро (111).

Повече от футболист

За феновете на Рома Тоти е не просто легенда от миналото. Той е част от идентичността на клуба.

Неговият образ е свързан с капитанската лента, фланелката с №10, „Олимпико“ и римската публика. Той остава един от онези футболисти, чието влияние надхвърля резултатите и трофеите.

На 50 години Франческо Тоти вече принадлежи на футболната история. Но за поколенията, които са го гледали на терена, той остава завинаги „Принцът на Рим“ — човекът, който избра да прекара цялата си кариера там, където започна всичко.

Половин век след раждането му историята на Тоти продължава да бъде история за талант, вярност и любов към футбола.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

САЩ и Канада се справиха с Перу и Чили, а Мексико направи реми с Колумбия

САЩ и Канада се справиха с Перу и Чили, а Мексико направи реми с Колумбия

  • 27 сеп 2026 | 09:47
  • 1380
  • 0
Осем мача откриват втория кръг в Лигата на нациите

Осем мача откриват втория кръг в Лигата на нациите

  • 27 сеп 2026 | 07:52
  • 9897
  • 0
Ди Мария вдигна Суперкупата на Аржентина и вече има 15 гола в различни финали

Ди Мария вдигна Суперкупата на Аржентина и вече има 15 гола в различни финали

  • 27 сеп 2026 | 07:36
  • 2819
  • 9
Лудост в името на една легенда! Билетите за прощалния мач на Меси свършиха за два часа

Лудост в името на една легенда! Билетите за прощалния мач на Меси свършиха за два часа

  • 27 сеп 2026 | 07:21
  • 7626
  • 14
Божинов заблестя в бенефиса на Миколи в Палермо

Божинов заблестя в бенефиса на Миколи в Палермо

  • 27 сеп 2026 | 07:05
  • 12403
  • 10
Ямал: Винаги се опитвам да помогна на отбора

Ямал: Винаги се опитвам да помогна на отбора

  • 27 сеп 2026 | 06:38
  • 2318
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов почти си гарантира нужното за пълен лиценз за Формула 1

Никола Цолов почти си гарантира нужното за пълен лиценз за Формула 1

  • 27 сеп 2026 | 11:34
  • 9936
  • 23
11-те на Вихрен и Несебър

11-те на Вихрен и Несебър

  • 27 сеп 2026 | 13:09
  • 1184
  • 0
Кошмарен старт и историческо поражение за България в Лига на нациите

Кошмарен старт и историческо поражение за България в Лига на нациите

  • 26 сеп 2026 | 20:55
  • 160959
  • 1322
Нови шест вълнуващи срещи във Втора лига

Нови шест вълнуващи срещи във Втора лига

  • 27 сеп 2026 | 13:10
  • 32830
  • 1
Осем мача откриват втория кръг в Лигата на нациите

Осем мача откриват втория кръг в Лигата на нациите

  • 27 сеп 2026 | 07:52
  • 9897
  • 0
Божинов заблестя в бенефиса на Миколи в Палермо

Божинов заблестя в бенефиса на Миколи в Палермо

  • 27 сеп 2026 | 07:05
  • 12403
  • 10