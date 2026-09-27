Големият Франческо Тоти на 50: Една футболна икона празнува юбилей

Днес големият Франческо Тоти празнува своя 50-и рожден ден — половин век живот, в който името му се превърна в синоним на вярност, талант и футболна класа.

За милиони фенове Тоти никога не беше просто футболист. Той беше символ Рома и един от най-разпознаваемите образи на италианския футбол. Роден в Рим на 27 септември 1976 г., той прекарва цялата си клубна кариера при „вълците“, превръщайки се в рядък пример за футболист, останал верен на един отбор в епоха, в която трансферите между големите клубове са ежедневие.

"Принцът на Рим"

Тоти дебютира за първия отбор на Рома през 1993 г., когато е едва на 16 години. През следващите повече от две десетилетия той се превръща в капитан, лидер и лице на клуба.

С фланелката на Рома Тоти печели шампионската титла на Италия през сезон 2000/01, както и два пъти Купата на Италия и два пъти Суперкупата на страната. Индивидуалните му отличия също са впечатляващи — той е носител на „Златната обувка“ на Европа за сезон 2006/07 и два пъти е избиран за футболист №1 на Италия.

Но статистиката разказва само част от историята.

Тоти беше футболистът, който можеше да реши мач с едно докосване. Разполагаше с изключителен поглед върху играта, великолепна техника и способност да намира съотборниците си там, където останалите дори не виждаха възможност за пас.

Световният шампион

Най-големият успех в кариерата му с националния отбор идва през 2006 г. в Германия.

Едва възстановил се от тежка контузия, Тоти е включен в състава на Италия, който печели световната титла след драматичния финал срещу Франция в Берлин. Той се разписва от дузпа в осминафинала срещу Австралия, а в турнира има важна роля по пътя към трофея.

Шест години преди триумфа на германска земя, Тоти е един от ключовите играчи на “Скуадра адзура” по пътя към среброто на Европейското през 2000 година в Белгия и Нидерландия.

Лоялност, която се превърна в легенда

Кариерата на Тоти има още една особеност, която го отличава от много негови съвременници.

Той получава предложения от някои от най-големите клубове в Европа, но избира да остане в Рома. Така постепенно „Франческо Тоти“ и „Рома“ започват да звучат като едно цяло.

На 28 май 2017 г. идва последният му мач с екипа на клуба. „Олимпико“ се превръща в сцена на емоционално сбогуване между капитана и привържениците, които са го следвали в продължение на десетилетия.

Тоти приключва кариерата си с 786 официални мача и 307 гола за Рома — цифри, които показват мащаба на неговото присъствие в историята на клуба.

Със своите 250 попадения в италианския елит той се изкачва на второ място във вечната класация за топреализаторите на Серия А, отстъпвайки единствено пред рекордьора Силвио Пиола (274). Тоти обаче е футболистът с най-много асистенции в историята на Серия А 162. Далеч зад него по този показател са Роберто Баджо (119) и Алесандро Дел Пиеро (111).

Повече от футболист

За феновете на Рома Тоти е не просто легенда от миналото. Той е част от идентичността на клуба.

Неговият образ е свързан с капитанската лента, фланелката с №10, „Олимпико“ и римската публика. Той остава един от онези футболисти, чието влияние надхвърля резултатите и трофеите.

На 50 години Франческо Тоти вече принадлежи на футболната история. Но за поколенията, които са го гледали на терена, той остава завинаги „Принцът на Рим“ — човекът, който избра да прекара цялата си кариера там, където започна всичко.

Половин век след раждането му историята на Тоти продължава да бъде история за талант, вярност и любов към футбола.

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