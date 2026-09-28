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Нунес поведе Уругвай към първа победа при Форлан

  • 28 сеп 2026 | 20:02
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Нунес поведе Уругвай към първа победа при Форлан

Националният отбор на Уругвай спечели с 4:1 като гост на Южна Корея в контрола помежду им. Това е първа победа на Диего Форлан като селекционер на южноамериканците, докато азиатците загубиха за първи път под ръководството на Роберт Морено.

Още в 13-ата минута Дарвин Нунес даде аванс на гостите, възползвайки се от пас на Хьорхян де Араскаета. В 27-ата минута именно атакуващият халф удвои преднината с хубав шут от границата на наказателното поле, а неговият асистент беше Максимилиано Араухо. В 43-тата минута Ким Мин-Жае си отбеляза автогол в опита си да избие топката от краката на Гийермо Варела. В 62-рата минута именно десният бек центрира към Нунес, който с глава отбеляза втория си гол в мача. Почетното попадение за домакините пък беше дело на капитана им Хюн-Мин Сон, който в 80-ата минута засече центриране на Канг-Ин Лий.

На 6 октомври Уругвай гостува на Индия в приятелска среща, а в същия ден Южна Корея ще приеме също в контрола тима на Узбекистан, но преди това ще има проверка с Венецуела в петък.

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Снимки: Gettyimages

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