Нунес поведе Уругвай към първа победа при Форлан

Националният отбор на Уругвай спечели с 4:1 като гост на Южна Корея в контрола помежду им. Това е първа победа на Диего Форлан като селекционер на южноамериканците, докато азиатците загубиха за първи път под ръководството на Роберт Морено.

Още в 13-ата минута Дарвин Нунес даде аванс на гостите, възползвайки се от пас на Хьорхян де Араскаета. В 27-ата минута именно атакуващият халф удвои преднината с хубав шут от границата на наказателното поле, а неговият асистент беше Максимилиано Араухо. В 43-тата минута Ким Мин-Жае си отбеляза автогол в опита си да избие топката от краката на Гийермо Варела. В 62-рата минута именно десният бек центрира към Нунес, който с глава отбеляза втория си гол в мача. Почетното попадение за домакините пък беше дело на капитана им Хюн-Мин Сон, който в 80-ата минута засече центриране на Канг-Ин Лий.

🎥 𝗥𝗘𝗦𝗨𝗠𝗘𝗡 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢



Reviví la gran victoria de @Uruguay en el segundo amistoso por Asia.



📲 AUFtv pic.twitter.com/y9VMTfiNWp — AUFTV (@auftv_oficial) September 28, 2026

На 6 октомври Уругвай гостува на Индия в приятелска среща, а в същия ден Южна Корея ще приеме също в контрола тима на Узбекистан, но преди това ще има проверка с Венецуела в петък.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages