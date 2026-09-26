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Иван Иванов получи специално отличие за пробива в топ 500 в света при мъжете

  • 26 сеп 2026 | 14:15
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Иван Иванов получи специално отличие за пробива в топ 500 в света при мъжете

Иван Иванов получи специално признание за пробива си в топ 500 в световната ранглиста по тенис за мъже. След рекордните 47 поредни седмици като №1 в света за юноши, 17-годишният български талант прави повече от обещаващ преход към мъжкия тенис. Предстоящото официално обновяване на ранглистата ще отбележи поредния значим факт в кариерата му - Иванов е сред 500-те най-добри в света при мъжете. Нещо повече - Иван става едва третият тенисист, ненавършил 18 г., с място в топ 500. 

Кристоф де Мил - кънтри мениджър на KBC Group в България и главен изпълнителен директор на Обединена българска банка, и Ваня Манова - регионален мениджър на Mastercard за България, Северна Македония, Албания и Косово, наградиха Иван Иванов със специален плакет за добре дошъл в топ 500. "Талантът те води напред. Постоянството те поставя сред най-добрите. Знаем, че можеш. И е безценно", пише на отличието за пробива на Иванов. 

Младите български звезди на световния тенис - Иван Иванов и Александър Василев, направиха специален майсторски клас на централния корт на Националния тенис център в Борисовата градина в София. Те играха срещу три от двойките, включили се в традиционния ОББ тенис турнир за любители над 18 г.. Единственото условие за участниците в турнира е никога да не са били професионални тенисисти или тенис треньори и да не са били картотекирани в Българската федерация по тенис. Кристоф де Мил и Ваня Манова изтеглиха щастливците от трите двойки, които имаха уникалния шанс да играят с посланиците на ОББ и Mastercard Иван Иванов и Александър Василев под бурните аплодисменти на зрителите на централния корт.  В седмото издание на турнира се включиха 88 двойки - 59 мъжки и 29 смесени.

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