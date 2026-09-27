България ще е домакин на Балканското първенство по карате за деца до 14 години през 2027 година

Българска Национална Федерация Карате ще бъде домакин на Балканското първенство за деца до 14 години през месец май 2027 година. Това стана ясно след среща на президента на БНФК Николай Цанев с генералния секретар на Европейската карате федерация (EKF) и помощник генерален секретар на Световната карате федерация (WKF) Давор Ципек по време на турнира в Риека.

Освен това най-големият турнир у нас “София карате оупън” е включен в официалния календар на Европейската карате федерация през месец май 2027 и ще събере най-добрите състезатели от цяла Европа, съобщават от родната централа.

Снимка: Българска Национална Федерация Карате/Фейсбук

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