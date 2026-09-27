Стряскащ завършек на главната битка на UFC в Лас Вегас

Главният двубой на UFC Vegas 121 беше един от най-добрите мачове за годината, но завърши с тревожни сцени.

Раул Росас-младши и Раони Барселос за първи път оглавиха галавечер на UFC в събота в Meta APEX. След четири зрелищни рунда двубоят приключи в петия, когато Росас направи събаряне, а Барселос загуби съзнание и тялото му се отпусна.

En regardant le ralenti, j'ai l'impression que, lors de l'amenée au sol de Raul Rosas Jr, le haut du crane de Raoni Barcelos frotte salement la cage.



Je me demande si ce n'est pas aussi ce qui l'a mis KO cold, en plus du choc au moment où il tombe au sol... #UFCVegas121 https://t.co/6fcfYu0nda pic.twitter.com/NdFAanO1hM — MMA PROPAGANDE 👊🇫🇷 (@MMAPropagande) September 27, 2026

Първите два рунда бяха изпълнени с екшън. Росас започна устремно и опита всичко срещу своя опитен съперник. Постепенно Барселос скъси дистанцията, а във втория рунд използва набраната инерция и нанесе близо 60 значими удара. Росас видимо започна да се забавя.

Третият рунд беше оспорван. Барселос направи впечатляващо събаряне с подсечка и зае доминираща позиция зад гърба на съперника. Росас успя да обърне ситуацията, да установи контрол отгоре и да нанесе няколко добри удара на земята. Барселос обаче се изправи и продължи да трупа поражения и умора у Росас.

What the fuck was going on here? Randomly Barcelos randomly goes out cold & the doctors are checking his pulse?



During commercial break Rosas is dropping to his knees in devastation pic.twitter.com/Z2FNpj49HG — MMA Joey (@MMAJOEYC) September 27, 2026

Четвъртият рунд премина изцяло под диктовката на Барселос. Той подложи Росас на тежък побой както в стойка, така и на земя, и на няколко пъти беше близо до това да приключи двубоя. В петия рунд обаче Росас, който знаеше, че се нуждае от предсрочна победа, хвърли всички сили в атака и направи събарянето, след което мачът приключи.

Дори след многократните повторения беше трудно да се види какво точно е довело до загубата на съзнание на Барселос. Той беше изнесен от залата на носилка.

След победата Росас похвали издръжливостта на Барселос, поиска бонус за представянето си и заяви, че иска съперник от първите седем в ранглистата.

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