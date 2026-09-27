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Стряскащ завършек на главната битка на UFC в Лас Вегас

  • 27 сеп 2026 | 15:26
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Стряскащ завършек на главната битка на UFC в Лас Вегас

Главният двубой на UFC Vegas 121 беше един от най-добрите мачове за годината, но завърши с тревожни сцени.

Раул Росас-младши и Раони Барселос за първи път оглавиха галавечер на UFC в събота в Meta APEX. След четири зрелищни рунда двубоят приключи в петия, когато Росас направи събаряне, а Барселос загуби съзнание и тялото му се отпусна.

Първите два рунда бяха изпълнени с екшън. Росас започна устремно и опита всичко срещу своя опитен съперник. Постепенно Барселос скъси дистанцията, а във втория рунд използва набраната инерция и нанесе близо 60 значими удара. Росас видимо започна да се забавя.

Третият рунд беше оспорван. Барселос направи впечатляващо събаряне с подсечка и зае доминираща позиция зад гърба на съперника. Росас успя да обърне ситуацията, да установи контрол отгоре и да нанесе няколко добри удара на земята. Барселос обаче се изправи и продължи да трупа поражения и умора у Росас.

Четвъртият рунд премина изцяло под диктовката на Барселос. Той подложи Росас на тежък побой както в стойка, така и на земя, и на няколко пъти беше близо до това да приключи двубоя. В петия рунд обаче Росас, който знаеше, че се нуждае от предсрочна победа, хвърли всички сили в атака и направи събарянето, след което мачът приключи.

Дори след многократните повторения беше трудно да се види какво точно е довело до загубата на съзнание на Барселос. Той беше изнесен от залата на носилка.

След победата Росас похвали издръжливостта на Барселос, поиска бонус за представянето си и заяви, че иска съперник от първите седем в ранглистата.

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