Стряскащ завършек на главната битка на UFC в Лас Вегас

Главният двубой на UFC Vegas 121 беше един от най-добрите мачове за годината, но завърши с тревожни сцени.
Раул Росас-младши и Раони Барселос за първи път оглавиха галавечер на UFC в събота в Meta APEX. След четири зрелищни рунда двубоят приключи в петия, когато Росас направи събаряне, а Барселос загуби съзнание и тялото му се отпусна.
Първите два рунда бяха изпълнени с екшън. Росас започна устремно и опита всичко срещу своя опитен съперник. Постепенно Барселос скъси дистанцията, а във втория рунд използва набраната инерция и нанесе близо 60 значими удара. Росас видимо започна да се забавя.
Третият рунд беше оспорван. Барселос направи впечатляващо събаряне с подсечка и зае доминираща позиция зад гърба на съперника. Росас успя да обърне ситуацията, да установи контрол отгоре и да нанесе няколко добри удара на земята. Барселос обаче се изправи и продължи да трупа поражения и умора у Росас.
Четвъртият рунд премина изцяло под диктовката на Барселос. Той подложи Росас на тежък побой както в стойка, така и на земя, и на няколко пъти беше близо до това да приключи двубоя. В петия рунд обаче Росас, който знаеше, че се нуждае от предсрочна победа, хвърли всички сили в атака и направи събарянето, след което мачът приключи.
Дори след многократните повторения беше трудно да се види какво точно е довело до загубата на съзнание на Барселос. Той беше изнесен от залата на носилка.
След победата Росас похвали издръжливостта на Барселос, поиска бонус за представянето си и заяви, че иска съперник от първите седем в ранглистата.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google