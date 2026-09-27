Мачът, който никой не гледа: Гибралтар и Андора вече не помнят кога за последно победиха

В най-безинтересния двубой за уикенда в Европа Гибралтар и Андора оправдаха очакванията, като на всичко отгоре завършиха при 0:0. Това беше среща от група 1 на Лига “D” на Лига на нациите.

Мачът беше първи за гостите в новото издание на надпреварата, докато за съперника беше втори след поражението му с 1:2 от Малта в четвъртък.

FT at the Europa Point Stadium!



Gibraltar 🇬🇮 0-0 Andorra 🇦🇩



A goalless draw to open Gibraltar's Nations League campaign, as they pick up a point before turning attention to Malta. ⚽️ pic.twitter.com/gL6BnJ5xU8 — GBC Sport (@GBC_Sport) September 27, 2026

Нулевото реми сега удължи сериите и на двата отбора от мачове без победа в квалификации или Лига на нациите. Гибралтар няма успех вече в 15 поредни срещи с изключение на контролите, като за последно успя да спечели преди две години - 1:0 срещу Сан Марино.

При Андора ситуацията отдавна е плачевна, като съставът не е побеждавал от 23 двубоя насам, пак с изключение на проверките. За последно скромният тим надви някой през септември 2022 година - 2:0 срещу Лихтенщайн.

Всичко това обаче няма значение, защото всички отбори от Лига “D” автоматично ще се изкачат до Лига “С” за следващото издание на турнира, тъй като предстои промяна във формата, според която дивизиите се намаляват от четири на три.



Снимки: https://x.com/Fedandfut

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