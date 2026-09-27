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Австрия надделя над Косово и тръгна с две от две в Лигата на нациите

  • 27 сеп 2026 | 21:15
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Австрия надделя над Косово и тръгна с две от две в Лигата на нациите

Австрия победи Косово с 3:1 в мач от група B3 на Лигата на нациите и записа втори пореден успех в турнира. Давид Афенгрубер (23'), Джуниър Адаму (45+2') и Карни Чукуемека (61') бяха точни за домакините, докато Едон Жегрова (83') отбеляза почетното попадение за Косово.Австрия започна по-активно и поведе в 23-ата минута, когато Афенгрубер се разписа след асистенция на Романо Шмид. Домакините продължиха да контролират мача и в самия край на първата част удвоиха преднината си. Джуниър Адаму се възползва от подаване на Патрик Вимер и направи 2:0.

След почивката Австрия продължи да бъде по-опасният отбор и стигна до трети гол в 61-ата минута чрез Чукуемека. Косово все пак успя да намали изоставането си седем минути преди края, когато Жегрова се разписа, но гостите не успяха да стигнат до нещо повече и домакините заслужено взеха трите точки.Така Австрия събра шест точки от първите си два мача в групата, докато Косово остава с три след победата над Република Ирландия в първия кръг.

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