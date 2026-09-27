Йомов се завърна сред титулярите, a ЦСКА II продължава с победите

Дублиращият отбор на ЦСКА постигна трета поредна победа във Втора лига и отново се доближи само на точка зад лидера Вихрен. "Армейците" се наложиха с минималното 1:0 над Спортист (Своге) в двубой от 11-ия кръг на първенството, игран на стадиона в столичния квартал "Драгалевци".

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Единственото попадение в срещата падна в 78-ата минута, а негов реализатор бе Юлиан Гилов. Георги Йомов започна като титуляр за "червените" за първи път от 18 август 2022 година насам. Оттогава до днес изминаха точно 1501 дни. Както е известно, крилото изтърпяване 4-годишно наказание заради положителна допинг проба.

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ЦСКА II запазва втората си позиция, докато "шоколадите" остават в опасната зона на таблицата. Спортист е 16-и с 10 точки в своя актив.

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Снимки: Борислав Трошев