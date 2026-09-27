Кимбърли Биръл спечели австралийския финал в Сеул

Втората поставена Кимбърли Биръл (Австралия) триумфира с титлата на турнира по тенис на твърди кортове в Сеул (Република Корея) от категория WТА 250 с награден фонд 283 347 долара

Биръл надигра във финала петата в схемата своя сънародничка Мая Джойнт с 6:4, 6:2. Двубоят продължи час и 23 минути.

Трофеят е първи за 28-годишната Кимбърли Биръл на ниво WТА.

Тя направи обрат от 0:2 до 4:2 в първия сет и го спечели с 6:4.

Във втората част съперничките си размениха общо шест пробива, Биръл направи серия от три поредни гейма за преднина от 4:1 и затвори мача при 6:2 в своя полза.

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