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Деми Волеринг грабна световната титла

  • 27 сеп 2026 | 10:53
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Деми Волеринг грабна световната титла

След триумфа си на Колоездачната обиколка на Франция миналия месец, нидерландката Деми Волеринг спечели титлата в общия старт при жените на Световното първенство по шосейно колоездене в Монреал, Канада.

Състезателката, която през юни триумфира и в Джиро д'Италия при дамите, финишира за 4 часа, 45 минути и 9 секунди, непосредствено пред полякинята Катаржина Ниевядома-Фини. Елиза Лонго Боргини от Италия завърши на трета позиция.

„Все още не мога да повярвам“, коментира Волеринг пред TNT Sports.

„Положихме огромни усилия за това. Целият отбор караше изключително силно от старта до финала. Взехме състезанието в свои ръце. Накрая всичко се получи и в крайна сметка всички усилия, които положихме по-рано в състезанието, се отплатиха с този резултат“, каза още нидерландската колоездачка.

Миналогодишната шампионка Магделейн Валиер попадна в падане, засегнало 15 състезателки.

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Снимки: Imago

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