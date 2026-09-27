Райън Тери с исторически четвърти пореден триумф на "Мистър Олимпия"

Райън Тери продължава да доминира в категория Men’s Physique, след като спечели титлата на "Мистър Олимпия" и стана четирикратен шампион в дивизията. Британецът затвърди позицията си сред най-успешните състезатели в историята на категорията и заслужи наградата от 50 000 долара.
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Тери отново демонстрира формата, необходима за върха на професионалния културизъм, и успя да защити титлата си в конкуренцията на силен състав от състезатели.
Али Билал завърши на второ място, след като оказа сериозна конкуренция на Тери в битката за титлата. Третата позиция зае Кайрън Холдън, а бившите шампиони Ерин Банкс и Брандън Хендриксън допълниха челната петица.
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Въпреки силната конкуренция Тери отново достигна върха и прибави още едно отличие към впечатляващата си колекция.
Снимка: mrolympia.comДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google