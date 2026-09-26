Пирин с 11-та поредна загуба във Втора лига, Рилецо продължи своя възход

Рилски спортист (Самоков) победи с 1:0 Пирин (Благоевград) в мач от 11-ия кръг на Втора лига.

"Скиорите" имаха превъзходство в срещата, но го материализираха чак в заключителните секунди на първата част. Автор на единственото попадение стана Илия Димитров, който отбеляза в продължението на полувремето.

Това беше трети пореден успех за възпитаниците на Пламен Крумов и четвърти в последните пет мача. С актив от 18 точки самоковци са поне временно в топ пет на класирането в шампионата.

Благоевградчани пък инкасираха 11-то поредно поражение и продължават да са без точка от началото на сезона.

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