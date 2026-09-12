Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Националният дълг и шансът за злато

Националният дълг и шансът за злато

  • 12 сеп 2026 | 10:29
  • 457
  • 0
Националният дълг и шансът за злато

Филипинската тенис звезда Александра Еала взе ключово решение за своя състезателен календар, избирайки да представи своята родина на Азиатските игри вместо да участва на престижния турнир China Open в Пекин. Решението на 21-годишната тенисистка, която заема 18-о място в световната ранглиста, подчертава за пореден път приоритета, който тя поставя върху изявите си с националния екип.

Шансовете на Еала за спечелване на златен медал в Нагоя (Япония) се увеличиха значително след официално потвърдените отказвания на някои от основните ѝ съпернички. Топ тенисистката на Китай Цинвън Джън и индонезийката Джанис Тиен оттеглиха участия си от Азиатските игри поради припокриване в графика с турнира WTA 1000 China Open. Тези отсъствия променят баланса на силите и отварят сериозна възможност пред филипинката, която на предишното издание на игрите спечели бронзови отличия на сингъл и на смесени двойки.

Пред Еала обаче стои сериозно логистично и физическо предизвикателство. Графикът ѝ е изключително интензивен — непосредствено след Откритото първенство на САЩ тя ще се отправи към турнира в Сингапур (WTA 500), който се провежда от 21 до 27 септември. Тенис турнирът на Азиатските игри започва на 27 септември и ще продължи до 3 октомври. При евентуално достигане до финалната фаза в Сингапур, филипинката ще трябва да пътува незабавно за Япония, за да се включи в битката за титлата.

Тъй като China Open (30 септември – 11 октомври) е задължителен турнир от категория WTA 1000 за състезателки от топ 20, пропускането му носи потенциален риск от санкции според правилника на WTA. Сред посочваните рискове са присъждане на 0 точки за ранглистата или евентуална глоба от $75,000 за участие в събитие извън календара на WTA по същото време. От Филипската тенис федерация (PHILTA) потвърдиха, че водят преговори с WTA за получаване на официално разрешение (waiver), за да бъде избегната евентуална санкция за младата състезателка.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Как и с какво могат да се победят Сабаленка и Рибакина

Как и с какво могат да се победят Сабаленка и Рибакина

  • 12 сеп 2026 | 09:36
  • 743
  • 2
Невероятно историческо постижение на Александър Зверев

Невероятно историческо постижение на Александър Зверев

  • 12 сеп 2026 | 08:53
  • 3375
  • 3
Мечтан финал в Ню Йорк: Сабаленка срещу Рибакина

Мечтан финал в Ню Йорк: Сабаленка срещу Рибакина

  • 12 сеп 2026 | 08:10
  • 2131
  • 3
Шелтън обърна Тиафо и се класира за първия си финал от Шлема

Шелтън обърна Тиафо и се класира за първия си финал от Шлема

  • 12 сеп 2026 | 06:41
  • 7464
  • 4
Инвестиция за 800 милиона долара преобразява US Open

Инвестиция за 800 милиона долара преобразява US Open

  • 12 сеп 2026 | 04:40
  • 1768
  • 0
Алфи Хюит и Гордън Рийд с шеста титла на US Open след впечатляващ обрат

Алфи Хюит и Гордън Рийд с шеста титла на US Open след впечатляващ обрат

  • 12 сеп 2026 | 03:45
  • 1943
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Първи важен тест за България на Евроволей в София

Първи важен тест за България на Евроволей в София

  • 12 сеп 2026 | 07:00
  • 10909
  • 16
ЦСКА срещу Арда в дебюта на Моралес след оставката на Янев

ЦСКА срещу Арда в дебюта на Моралес след оставката на Янев

  • 12 сеп 2026 | 07:27
  • 10301
  • 63
ЦСКА 1948 ще се връща на победния път срещу коварния Дунав

ЦСКА 1948 ще се връща на победния път срещу коварния Дунав

  • 12 сеп 2026 | 08:05
  • 2376
  • 12
Реал Мадрид посреща Райо Валекано в мадридско дерби

Реал Мадрид посреща Райо Валекано в мадридско дерби

  • 12 сеп 2026 | 06:28
  • 3517
  • 0
Арсенал отива на "Стейдиъм ъф Лайт" за нова победа

Арсенал отива на "Стейдиъм ъф Лайт" за нова победа

  • 12 сеп 2026 | 07:56
  • 2118
  • 0
Ливърпул се надява да влезе в победен ритъм

Ливърпул се надява да влезе в победен ритъм

  • 12 сеп 2026 | 07:03
  • 4118
  • 1