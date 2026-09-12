Националният дълг и шансът за злато

Филипинската тенис звезда Александра Еала взе ключово решение за своя състезателен календар, избирайки да представи своята родина на Азиатските игри вместо да участва на престижния турнир China Open в Пекин. Решението на 21-годишната тенисистка, която заема 18-о място в световната ранглиста, подчертава за пореден път приоритета, който тя поставя върху изявите си с националния екип.

Шансовете на Еала за спечелване на златен медал в Нагоя (Япония) се увеличиха значително след официално потвърдените отказвания на някои от основните ѝ съпернички. Топ тенисистката на Китай Цинвън Джън и индонезийката Джанис Тиен оттеглиха участия си от Азиатските игри поради припокриване в графика с турнира WTA 1000 China Open. Тези отсъствия променят баланса на силите и отварят сериозна възможност пред филипинката, която на предишното издание на игрите спечели бронзови отличия на сингъл и на смесени двойки.

Пред Еала обаче стои сериозно логистично и физическо предизвикателство. Графикът ѝ е изключително интензивен — непосредствено след Откритото първенство на САЩ тя ще се отправи към турнира в Сингапур (WTA 500), който се провежда от 21 до 27 септември. Тенис турнирът на Азиатските игри започва на 27 септември и ще продължи до 3 октомври. При евентуално достигане до финалната фаза в Сингапур, филипинката ще трябва да пътува незабавно за Япония, за да се включи в битката за титлата.

Тъй като China Open (30 септември – 11 октомври) е задължителен турнир от категория WTA 1000 за състезателки от топ 20, пропускането му носи потенциален риск от санкции според правилника на WTA. Сред посочваните рискове са присъждане на 0 точки за ранглистата или евентуална глоба от $75,000 за участие в събитие извън календара на WTA по същото време. От Филипската тенис федерация (PHILTA) потвърдиха, че водят преговори с WTA за получаване на официално разрешение (waiver), за да бъде избегната евентуална санкция за младата състезателка.

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