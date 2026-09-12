Министър Енчо Керязов се срещна с президента на CEV Роко Сикирич

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов се срещна с президента на Европейската конфедерация по волейбол (CEV) Роко Сикирич. Двамата обсъдиха развитието на волейбола и домакинството на България на Европейското първенство. В срещата участва и президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев.

Президентът на CEV даде висока оценка за работата на Българската федерация по волейбол и за условията, които страната ни осигурява за провеждането на шампионата.

„България винаги е имала силни волейболни отбори, но сегашното поколение момчета е наистина уникално. Те са изключително талантливи. Вече бях в залата и атмосферата е страхотна“, допълни Сикирич.

Министър Керязов подчерта, че Българската федерация по волейбол се е доказала през годините като отличен организатор на големи международни състезания.

„Изключително важно е да провеждаме подобни шампионати в България. Когато децата виждат своите идоли отблизо, това ги вдъхновява да спортуват и да влязат в залата. Същевременно домакинството ни дава възможност да покажем страната ни пред света и да докажем, че можем да организираме събития на най-високо ниво“, каза Керязов.

По време на разговора беше подчертано и доброто партньорство между Министерството на младежта и спорта и Българската федерация по волейбол.

„Работим отлично заедно и трябва да продължим по този начин. За да постигаме резултати, са необходими общите усилия на държавата, федерациите и клубовете“, допълни министър Керязов.

Сред темите на срещата беше и развитието на плажния волейбол и възможностите за неговото по-широко популяризиране в България.

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