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Дубълът на Ботев (Пловдив) с категоричен успех в Нова Загора

  • 26 сеп 2026 | 22:25
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Дубълът на Ботев (Пловдив) с категоричен успех в Нова Загора

Ботев II (Пловдив) надигра в Нова Загора местния Загорец с 3:0. Срещата е от осмия кръг на Югоизточната Трета лига. Домакините започнаха агресивно. Съперникът им обаче действаше хладнокръвно и изчака своя момент. За минути нокаутира новозагорци. Първо Ивайло Видев вкара от фаул в 28-ата минута. В 33-ата пък Мартин Тачев завърши контраатака на „канарчетата“ с попадение. Скоро последва още един пропуск пред вратата на Загорец. През второто полувреме, момчетата на Милен Кунчев можеха да вкарат още. Сториха го едва в 93-ата минута с гола на Илия Антонов.

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