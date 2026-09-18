Европейските шахматни институции са изправени пред изпитание за своята неутралност

Позиция на Булат Латипов, директор „Комуникации“ на Freedom24:

“Преди всичко трябва да кажа ясно: работя за Freedom24, чиято компания майка Freedom Holding Corp. се ръководи от Тимур Турлов – един от тримата кандидати, между които делегатите на ФИДЕ ще избират следващия президент на организацията в Самарканд на 26 септември. Затова четете следващите редове, имайки предвид този факт. Не съм неутрален наблюдател на тези избори и няма да се преструвам на такъв. Тук искам да защитя един принцип, а не конкретна кандидатска двойка.

Кандидатпрезидентите се скараха за финансирането на ФИДЕ

Тази седмица в Самарканд беше открита 46-ата Шахматна олимпиада, но състезанието, което действително ще промени облика на спорта, ще се проведе извън дъската. На 26 септември делегатите на федерациите членки на ФИДЕ ще избират между три кандидатски двойки: Ян Хенрик Бютнер и Малкълм Пейн, Вадим Розенщайн и Гордън Танг, както и Тимур Турлов и Вишванатан Ананд. Всяка федерация разполага с един глас, а победителите ще поемат ръководството на организация, която изглежда много различно от тази отпреди само десетилетие.

Именно тази промяна е същинската история. Шахматът надрасна инфраструктурата, изградена, за да го управлява. Спонсорските средства, които преди идваха от шепа индивидуални благодетели, днес се осигуряват от корпоративни партньори със собствени задължения за отчетност. Училищните програми, които някога бяха страничен проект на отделни учители, вече включват министерства на образованието и измерими данни за участието на учениците. Само Казахстан отчита над 60 000 ученици и 1500 училища, включени в неговата шахматна учебна програма. Националните федерации, които преди разчитаха на доброволци, днес договарят телевизионни права, държавно финансиране и партньорства с различни платформи.

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Нищо от това не е лошо. То обаче повишава изискванията към всяка федерация, независимо от нейното равнище: да поддържа прозрачна финансова отчетност, да обяснява как се вземат решенията и ясно да разграничава личното мнение на своя ръководител от позицията на институцията.

Принципът „една федерация – един глас“ е демократичен и заслужава да бъде защитаван. Политическото равенство и оперативното равенство обаче не са едно и също. Всяка федерация има еднакъв статут според устава, но някои разполагат с щатни служители, юридически съветници, инфраструктура за обработване на данни и десетилетия институционален опит, докато други работят с шепа доброволци и без отделен бюджет.

Една федерация не може да се възползва напълно от формалните си права, ако не разполага с административния капацитет, необходим за ефективно участие в международната система. Това не е далечен или абстрактен проблем. Той засяга пряко по-малките европейски федерации, които се сблъскват именно с тази разлика между формалния статут и практическите възможности.

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Този въпрос придоби конкретни измерения в Европа през настоящата седмица. На 16 септември наскоро преизбраният президент на Европейския шахматен съюз Зураб Азмайпарашвили публично заяви, че лично подкрепя кандидатурата на Розенщайн. Той внимателно уточни, че това е собствената му позиция, а не решение на Европейския шахматен съюз или на неговите федерации членки. Ден по-късно съюзът публикува собствено изявление: институцията не е подкрепяла официално никого и запазва неутралитет в работата си за всички свои 54 членове.

Лесно би било тази размяна на позиции да се възприеме като неудобен момент за Европейския шахматен съюз. Според мен тя показва по-скоро обратното. Организация, която оставя лично мнение без корекция, представлява по-голям проблем от такава, която изяснява фактите в рамките на 24 часа.

Европейският шахматен съюз вече се беше поставил в позиция да реагира по този начин. По-рано през годината той прие кодекс за поведение, основан върху изборните принципи на ФИДЕ, чиято конкретна цел е да гарантира честна кампания и свобода на избирателите от натиск. Това уточнение не беше криза, а доказателство, че кодексът изпълнява предназначението си.

Причината този случай да е важен отвъд конкретното изявление е, че пред същото изпитание ще се изправят много федерации, които разполагат с далеч по-ограничени възможности да се справят с него в сравнение с Европейския шахматен съюз. Един добре обезпечен континентален орган може да публикува уточнение още същия ден и да продължи напред. По-малката национална федерация често няма нито комуникационен екип, нито юридически съветник, нито установен кодекс за поведение, на който да се опре, ако лично изявление на нейния президент бъде възприето погрешно като официална позиция.

Тези федерации могат да загубят най-много, ако границата между „какво мисли нашият президент“ и „какво прави нашата федерация“ остане неясна. Причината е, че именно те имат най-малка възможност да понесат последиците от това да се окажат от грешната страна на спор, в който никога не са избирали да участват.

Съществува и друг показател за институционална зрялост – приемствеността. Една сериозна федерация трябва да бъде способна да смени ръководството си, без при всеки изборен цикъл да изгражда отначало своите отношения, системи и приоритети. Проектите трябва да принадлежат на институциите, а не на отделни личности. Партньорствата трябва да бъдат документирани. Данните трябва да останат достъпни. Програмите за развитие трябва да имат измерими цели, които да се запазват и след смяната на ръководството.

Твърде често в управлението на спорта с идването на нова администрация институционалната памет изчезва заедно с предишния екип. Това не е управленски провал на конкретен човек, а структурен проблем, за който шахматният свят все още не е намерил системно решение. Бъдещето на спонсорството в шахмата също трябва да се основава върху устойчива структура, а не върху отделни личности. Една федерация трябва да бъде способна да обясни на своите членове какво цели дадено партньорство, за какъв период се сключва, какви отговорности включва и по какви измерими резултати ще бъде оценявано. Спонсорите се нуждаят от видимост и стойност, а федерациите – от независимост и предвидимост. Един зрял търговски модел трябва да осигурява и двете.

Това е стандартът, който заслужава да бъде приложен към всички участници в тези избори, включително към компании като нашата. Freedom е генерален партньор на Кипърската шахматна федерация от 2023 година. Това партньорство помогна на острова да бъде домакин на събития като турнир от женската верига „Гран при“ и тазгодишния Турнир на претендентите.

Смятам, че това е добър модел за ползите, които спонсорството може да донесе. Предпочитам обаче той да бъде оценяван, а не приеман на доверие, според същия стандарт, който описвам тук: предоставят ли се средствата при ясни условия и запазва ли федерацията контрола върху собствените си решения? Всеки корпоративен партньор в шахмата, включително и ние, трябва да бъде готов този въпрос да му бъде зададен директно.

Нищо от казаното не указва на федерациите членки за коя кандидатска двойка да гласуват на 26 септември. Няма да се преструвам, че собствената ми позиция по въпроса е неутрална. Това, което бих призовал делегатите да преценят, независимо от избора си, е кои кандидати действително са изградили навика да прокарват тази ясна граница в собствените си федерации, още преди да поискат гласа на когото и да било.

Олимпиадата ще донесе медали. Изборите ще излъчат президент. По-значимият резултат обаче би бил организация, която по-трудно може да бъде отъждествена с личното мнение на един човек, независимо кой държи писалката.”

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